Alles kommt uns grau in grau vor. Wir versinken in Eintönigkeit und schaffen es für den Moment nicht, unser buntes Leben und die wunderbare Vielfalt zu erkennen. Wer kennt das nicht? Es sind die Phasen des Lebens, welche wir durchleben müssen um genau von diesem Punkt erneut in unser farbiges Leben, in einen bunten und glücklichen Abschnitt zu starten…

Umso wertvoller ist es, wenn jemand an uns interessiert ist. Dabei unterstützen uns die Farben unseres Lebens. Dies wahrzunehmen ist immer persönlich und individuell. So der grobe Umriss von “100.000 FARBEN“.

“100.000 FARBEN“ ist eine ganz persönliche, musikalisch eingerahmte Aufforderung, das Augenmerk auf die bunten Farben des Lebens zu richten und nicht zu lange im Grauen zu verweilen – think positiv! Zudem ist “100.000 FARBEN“ der Ausdruck dafür, etwas „gemeinsam zu bewegen“.

Die Beteiligten haben länderübergreifend für dieses einzigartige Gesamtergebnis gearbeitet. So wurde z.B. das Cover von dem in Österreich (Kitzbühel, Tirol) lebenden und bekannten Maler Manfred Folie in Acryl erschaffen. Das Originalwerk wird für einen guten Zweck versteigert.

“Ich bin einfach nur glücklich, begeistert und dankbar, dass wir alle Beteiligten unter den sprichwörtlichen Hut bekommen haben und “100.000 FARBEN“ das Ergebnis ist“ – so Daniel Ceylan. “100.000 FARBEN“ lebt von Daniel Ceylans gefühlvoller Stimme und seinem authentischen Ausdruck, von der ausgeprägten Melodik, dem Refrain und der hochprofessionellen Produktion. Ein Song, der nicht nur ein breites emotionales Spektrum auslöst, sondern dem Zuhörer auch den Raum für persönliche Gefühle lässt.

Die Single erscheint am 23. Februar 2018 und kann jetzt schon vorbestellt werden!

