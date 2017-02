QUELLE » MCS

ARTIST » Falco

LABEL » Ariola, Sony Music

MCS

Am 19. Februar 2017 hätte der österreichische Superstar FALCO seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlicht Sony Music Entertainment Austria das neue Album „FALCO 60“.

Erstmals erscheint ein umfangreiches Gesamtwerk des Falken, welches sich dem Schaffen des größten Popstars im deutschsprachigen Raum auf einer Standard 2CD-, Premium 3CD-, Limited 2LP Vinyl-Edition und 2er DVD-Box widmet. Neben Falcos größten Hits „Rock Me Amadeus“, „Der Kommissar“, „Helden von Heute“, „Junge Roemer“, „Vienna Calling“ und „Jeanny“ beinhaltet die Standard 2CD-Edition Raritäten wie: „Alles im Liegen“, „Body Next To Body“ (Duett mit Brigitte Nielsen), „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ und das posthum erschienene „Out Of The Dark“.

Ein besonderes Highlight stellen dabei vier neue Remixe aktueller Österreichischer Künstler dar: Ogris Debris, Milo Mills, Ynnox und allen voran der international erfolgreiche Parov Stelar widmen sich FALCOs Songs auf ihre individuelle Weise.

Unumgänglich ist für den echten Falco Fan die 3CD Premium Konfiguration mit auf CD unveröffentlichten Versionen (z.B. „The Sound Of Musik“ 12″ Edit), raren Mixen (u.a. Do It Again 12″ Shep Pettibone Remix), extended Versions (Junge Roemer Specially Remixed Version), sowie außergewöhnlichen Kollaborationen mit Opus (Flyin‘ High, Rock Me Amadeus), Curt Cress (Welcome To Japan), den Bolland Brüdern (Metamorphic Rocks), Brigitte Nielsen (Body Next To Body) und Thomas Lang (Ec Ce Machina).

Erstmals erscheint mit „FALCO 60“ (2LP) ein Label übergreifendes FALCO Album auf Vinyl (140g – gelbes Vinyl). Zur Auswahl kamen hierbei 20 Titel beginnend bei seinem ersten Hit „Ganz Wien“ von 1981 und endet mit dem posthum veröffentlichten „Egoist“ kurz nach Falcos tragischem Tod im Jahr 1998. „Out Of The Dark“, „Egoist“, „Nachtflug“, „Titanic“ und „Monarchy“ feiern mit „FALCO 60“ ihre Premiere auf Vinyl.

Das auditive Paket wird abgerundet von der 2er DVD-Box „FALCO 60“, welche mit seltenen TV Auftritten, Musikclips des Albums „Junge Roemer“ und nie veröffentlichtem Konzert-Livematerial, wie dem ersten Konzert Falcos mit Band, bei der Popkrone 1982, aufwartet.

Diese Veröffentlichungen bilden zugleich den Startschuss für das außergewöhnliche Jahr 2017, welches ganz im Namen des Falken stehen wird. „FALCO 60“ – das musikalische Schaffen Falcos auf CD, Vinyl und DVD erscheint am 17. Februar 2017.

Unsere Falco Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 1.02.2017 um 17:32 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Falco

Letzte Aktualisierung am 2.02.2017 um 17:50 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API