Dave Grohl veröffentlicht Doku “What Drives Us” am 30.04. bei Amazon Prime

Dave Grohl veröffentlicht am 30. April die neue Doku WHAT DRIVES US über Amazon Prime. Erst kürzlich veröffentlichte Grohl mit Foo Fighters das neue Album Medicine At Midnight und stürmte damit auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts (hier findet ihr unser Review).

WHAT DRIVES US ist eine Hommage an den Moment im Leben eines jeden Musikers, in dem das eigene Engagement auf die Probe gestellt wird und der Wunsch, Musik für andere zu spielen zu einem fast irrationalen Akt des blinden Glaubens wird. Der erste Schritt, um sich selbst und der Welt zu beweisen, dass man dazu gehört, besteht darin, die Instrumente, das Talent und den Mut aufzuladen und in den Van zu steigen, um die eigene Musik in die Welt zu bringen – ein wahres Rock ‘n’ Roll-Erwachsenwerden.

„Dieser Film ist mein Liebesbrief an jede*n Musiker*in, der*die jemals mit den Freunden in einen alten Van gesprungen ist und alles zurückgelassen hat, nur um Musik zu spielen. Was als Projekt begann, um den Schleier der DIY-Logistik zu lüften, alle Freunde und Equipment monatelang auf kleinen Raum zu stopfen, wurde schließlich zu einer Erkundung des „warum“. Was treibt uns an?“ – Dave Grohl

WHAT DRIVES US zeigt Interviews mit einer Reihe von Kultfiguren aus verschiedenen Zeiten und Genres, darunter: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Pat Smear, Ringo Starr, Flea, Brian Johnson, St. Vincent, Slash, Duff McKagan, Ben Harper, The Edge, Mike Watt, Ian MacKaye, Starcrawler, RadKey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich und Steven Tyler.