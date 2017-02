QUELLE » Belle Music

Am 03.02. veröffentlichen Depeche Mode mit “Where’s The Revolution“ die erste Single aus ihrem 14. Studioalbum “Spirit“, das am 17.03. bei Columbia Records/Sony erscheint.

Für die Aufnahmen zu “Spirit“ arbeiteten Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher erstmals mit Produzent James Ford (Simian Mibile Disco) zusammen, unter dessen Regie bereits Alben von Florence + The Machine, Arctic Monkeys, Foals u.a. entstanden.

Nach Album VÖ gehen Depeche Mode zunächst auf Europa-Tour und werden bei 34 Shows in 21 Ländern vor über 1,5 Mio. Zuschauern spielen. Tour-Start ist am 5. Mai in Stockholm.

“Global Spirit“ Tourdaten:

27.05.2017 Leipzig – Festwiese

05.06.2017 Köln – RheinEnergieStadion

09.06.2017 München – Olympiastadion

11.06.2017 Hannover – HDI-Arena

20.06.2017 Frankfurt – Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin – Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen – Veltins-Arena

Depeche Mode wurden 1981 gegründet, verkauften bis dato über 100 Mio. Tonträger und traten vor 30 Mio. Fans weltweit auf. Ihre wegweisenden und stilbildenden Veröffentlichungen in den vergangenen dreieinhalb Jahrzenten bescherten der Band neben großem kommerziellen Erfolg auch Legenden-Status als Musikpioniere und Erneuerer. Generationen von Bands und Musikern verweisen auf sie als Inspiration, Einfluss und Vorbilder.

Ihr letztes Studioalbum „Delta Machine“ (VÖ 2013) erreichte in über 20 Ländern die TOP 10 der Charts und die anschließende Tour besuchten über 2,5 Mio. Fans weltweit.

