Erlebt die Foo Fighters wie niemals zuvor, wenn alle sechs Bandmitglieder sich für “Times Like Those” auf eine 25 Jahre umspannende, visuelle Reise durch die einprägsamsten Momente der Bandgeschichte begeben. Mit “Times Like Those” haben die Foo Fighters das Beste aus ihrer Pandemie-Freizeit gemacht – ungeschönt kommentieren sie ein Karussell von Eindrücken beim Blick auf die über die Jahre variierenden Versionen der Band und auf sich selbst – manchem sprießen die Haare anders, andere zählen weniger Zehen… “Times Like Those” ist hier zu sehen:

Das neue Foo Fighters-Album MEDICINE AT MIDNIGHT erscheint am 5. Februar 2021 über RCA Records / Sony Music.