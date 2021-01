Die Prinzen werden 30 – “Dürfen darf man alles”

Zum 30jährigen Bandjubiläum der gesamtdeutschen A-cappella-Vorreiter gibt es eine neue Single, die ganz an alte Zeiten erinnert, und ein neues Album inklusive Fanbox, das am 21. Mai 2021 erscheint.

Was Sebastian, Tobias und Co. dazu schreiben: “Wir freuen uns sehr, euch nun Stück für Stück unsere Arbeit der letzten zwei Jahre präsentieren zu können. Dazu haben wir ein komplett neues Team aus Management, Label und Produzenten um uns scharen können. Wir sind sehr stolz, wie gut alle Mosaiksteinchen ineinander gegriffen haben. Jetzt ist es an euch, uns dafür angemessen zu huldigen.”

1991- 2021 – Die Feierlichkeiten können beginnen!