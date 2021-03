“Die Story von ONAIR”: Pop-Götter am A-Cappella Himmel im Livestream

ONAIR – bekannt aus “The Voice of Germany” – streamen am 20. März live aus dem schönen Ambiente des “Theater im Park” Bad Oeynhausen.

“Die Story von ONAIR” ist eine Mischung aus vielen Lieblings-Songs aus sieben Jahren ONAIR-Bandgeschichte plus erstmals erklingenden Liedern aus dem neuen Programm “IDENTITY – The Sound of ONAIR”.

Eingeladen haben sich die fünf Berliner u.a. Kim Unger (ihre Battle-Partnerin bei “The Voice of Germany”), mit der sie natürlich das Daft Punk Medley performen werden, sowie Stefan Flügel, Gründungsmitglied von ONAIR. Mit ihm als sechste Stimme werden so wunderbare Songs wie z.B. ONAIRs epische A-Cappella-Version des Radiohead-Klassikers “Exit Music – For a Film” ihre musikalische Wiederauferstehung erleben.

Es wird mit 4 Kameras gefilmt und ONAIRs Sounddesigner steht am Mischpult, damit das Klangerlebnis so wird, wie Sie es von ONAIR kennen und lieben. Zwischen den Songs plaudern die fünf Sänger*innen aus dem Nähkästchen und verraten, was man schon immer über ONAIR wissen oder auch nicht wissen wollte.

HIER der Ticketlink zu Reservix.