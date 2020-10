Die Toten Hosen: Video und erste Single aus “Learning English Lesson 3”

Gleich mit seinem ersten Buch „Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde“ hat es Campino letzte Woche auf Platz Eins der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Das Album „Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound of Liverpool“ ist so etwas wie der Soundtrack dazu, eine Liebeserklärung an eine Stadt und an einen Sound, der für einen kurzen historischen Moment die wichtigste Musik der Welt war.

Heute erscheint aus dem Longplayer das erste Video zur Vorab-Single „Respectable“. Mit diesem Song erweisen Die Toten Hosen der Band The Fourmost ihre Reverenz, die wie die Beatles auch von Brian Epstein gemanagt wurden. Die Nummer war die B-Seite ihrer Top 20-Single “I’m In Love” und stammt im Original von den Isley Brothers. Fourmost-Sänger Brian O’Hara führte die Band bis 1982 an, dann wechselte er die Branche und wurde Gebrauchtwagenhändler. 1999 nahm er sich das Leben. Das Video gibt es hier zu sehen:

„Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound of Liverpool“ erscheint am 13.11.2020 als einmalige, limitierte und nummerierte Auflage von 7.500 LPs und 20.000 CDs sowie als Download und Stream. Vorbestellbar ist das Album hier.