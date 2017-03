QUELLE » netinfect

Bevor am 10. März nun endlich das neue Album “Trebüt“ von Die Versenker erscheint, veröffentlichen die Jungs noch flux ein neues Video, das definitiv für gute Laune sorgen wird…

„Feier, wer du bist!“ ist der Soundtrack des Frühlings – die offizielle Hymne, um sich gut zu fühlen. Die Single hat so viel Groove und vermittelt direkt die Message: Sei DU selbst und sei glücklich mit dem, was DICH ausmacht.

Ein Lied über jeden von uns – von schwarz bis weiß, von glatt bis kantig, von ungeschminkt bis voll tätowiert. In Zeiten wie diesen ist der Aufruf zur Toleranz der Vielfalt gegenüber wichtiger denn je. Die Versenker schaffen es, in einem Song, ein ernstes Thema leicht zu nehmen und es mit jeder Menge Spaß und Groove zu versehen, so dass man direkt die Repeat-Taste drücken muss.

Das neue Video „Feier, wer du bist!“ gibt es hier zu sehen:

