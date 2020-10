Die hochgelobte Sängerin JoJo, von vielen als die Stimme ihrer Generation bezeichnet, erhebt ihre Stimme zu noch größeren Höhen, um „The Change“ herbeizuführen, den es in den USA braucht. Ihre kraftvolle neue Hymne ist als Teil von Joe Biden und Kamala Harris’ „Get Out the Vote“-Aktion erschienen, die den Endspurt zur US-Wahl am 3. November einläutet.

„The Change“ wurde von der der ikonischen Songwriterin Diane Warren geschrieben, 11-fach Oscar-Nominierte und Grammy-, Emmy- und Golden-Globe-Gewinnerin, und sendet eine klare Botschaft von Empowerment und Aktion. Über ein wirbelndes orchestrales Crescendo erklingt JoJos Stimme laut wie ein Schlachtruf und ruft zur Veränderung auf: „I’m gonna be the change, I’m gonna start with my heart” und “I’m not gonna waste no more time being blind.” Veränderung beginnt bei einem selbst und jetzt ist der Moment dafür gekommen.

Diane Warren kommentiert: „Ich bin geehrt und voller Demut, dass Joe Biden meinen Song ‚The Change’ als Teil der ‚Get Out the Vote’-Aktion in dieser so wichtigen Wahl gewählt hat. ‚The Change’ handelt davon, dass Veränderung bei uns selbst beginnt. Wir leben in einer Zeit, in der Veränderung mehr denn je gebraucht wird. Ich hoffe, dieser Song inspiriert uns alle zu erkennen, dass ein jeder von uns die Macht hat, die Welt zu verändern.“

JoJo fügt hinzu: „Diane Warren ist eine der herausragenden Songwriterinnen überhaupt und über die Jahre zu einer Freundin und Mentorin geworden. Als sie mir ‚The Change’ vor ein paar Wochen schickte, verspürte ich eine große Leidenschaft bei dem Gedanken, mit meiner Stimme ihre Worte zum Leben zu erwecken. Ich nutze meine Stimme stets für das Gute, doch es ist besonders bedeutsam, diese Worte in einer Zeit zu singen, da unser Land sie dringender denn je hören muss. Dass der Song von Joe Biden und Kamala Harris zu ihrer ‚Kampagnen-Hymne’ auserkoren wurde, ist eine absolute Ehre. Ich hoffe, er hilft dabei, etwas zu bewirken.“