Dio Reissues “Holy Diver Live” und “Evil Or Divine: Live In New York City”

Niji Entertainment und BMG kündigen die ersten beiden Alben der DIO Live Album Reissue Serie an und beginnen mit “Holy Diver Live“ und “Evil Or Divine: Live In New York City“. Die Fans können bereits zwei der niemals vorher veröffentlichten Versionen von “Lord Of The Last Day” und eine live Version der Klassikers “Holy Diver” vorab hören. Der Release ist geplant für 12.2.2021!

Wendy Dio sagt: “Ich bin sehr angetan davon, mit BMG zu arbeiten. Ein Label, das noch die Leidenschaft für Rockmusik hat. Sie werden den kompletten DIO Katalog wieder verfügbar machen und sie haben einige Überraschungen in petto”.

EVIL OR DIVINE: LIVE IN NEW YORK CITY

Reissue der seit 2005 nicht mehr erhältlichen DIO CD

Neu remastert und mit neuer Cover Artwork

Die limitierte VINYL VERSION kommt mit einem lenticularen 3D Kunstwerk in Albumgröße, die 3-fach Vinyl hat 180 Gramm schwarzes Vinyl / TRIPLE GATEFOLD

Ebenso verfügbar als 2CD Deluxe Mediabook und 3LP 180g schwarzes Vinyl / Triple Gatefold Standard Edition / remasterte Digital Version

Komplette Live Show Erfahrung als ob man selbst bei dem Konzert ist; inklusive der niemals vorher veröffentlichten Version von “Lord Of The Last Day” und einem erstaunlichen Drum Solo von Simon Wright, welches nicht auf der Original Version zu finden ist.

Beide 3LP Vinyl Versionen beinhalten spezielle Mini 4 Track Boni von den 1996-2004 Studio Alben: “This Is Your Life” (von Angry Machines), “Fever Dreams” (von Magica), “Push” (von Killing The Dragon) und “The Eyes” (von Master Of The Moon)

Line Up:

Gesang: Ronnie James Dio

Gitarre: Doug Aldrich

Bass: Jimmy Bain

Drums: Simon Wright

Keyboards: Scott Warren

HOLY DIVER: LIVE

Reissue der Live CD, die seit 2008 nicht mehr verfügbar war

Neu remastert mit neuen Cover Artwork

Limitierte VINYL VERSION inklusive lenticular 3D Album Artwork, 3LP 180g BLACK VINYL / TRIPLE GATEFOLD

Verfügbar als 2CD Deluxe Mediabook und 3LP 180g Black Vinyl / Triple Gatefold Standard Edition / remasterte Digital Version

Das komplette, legendäre DIO Album HOLY DIVER live und dazu DIO Klassiker seiner Karriere in Black Sabbath und Rainbow!

Aufgenommen live im Astoria in London

Line Up:

Gesang: Ronnie James Dio

Gitarre: Doug Aldrich

Bass: Rudy Sarzo

Drums: Simon Wright

Keyboards: Scott Warren