Obwohl sie unbestritten zu den erfolgreichsten Livebands des Landes zählen, haben die DONOTS in über 25 Jahren Bandgeschichte noch kein offizielles Live-Album veröffentlicht. Das ändert sich kommenden Freitag: mit der Doppel-Live-Platte “Birthday Slams Live” sammeln die Ibbenbürener Geld für ihre derzeit arbeitslose Live-Crew. Gestern erschien als Vorgeschmack der Hit “Calling” in einer Live-Aufnahme aus Berlin!

Am 04. Dezember 2020 erscheint mit “Birthday Slams Live” das erste DONOTS Live-Album in ihrer 26-jährigen Bandgeschichte. Mit den Erlösen des Live-Albums möchte die Band ihre Live-Crew finanziell unterstützen, denn FOH- & Licht-TechnikerInnen, Backliner, Merchandise-Personal und Tourleitung sitzen derzeit natürlich auf dem Trockenen.

Neben einem limitierten 3-LP Box-Set, das bereits nach wenigen Tagen komplett vergriffen war, startete die Band auch eine Soli-Aktion, bei der besondere Goodies (u.a. Gitarrenstunde per Zoom, ein Tattoo von Gitarrist Guido, handgeschriebene Lyric-Sheets u.v.m.) verkauft worden, um den Spendentopf zu vergrößern. Im Shop der Band gibt es eine Übersicht der Spendenmöglichkeiten.

“Dass in Zeiten wie diesen das limitierte 3-Vinyl-Box-Set über Vorbestellungen direkt ausverkauft war, und auch vom Doppel-Vinyl sind nur noch Restexemplare zu haben sind, freut uns sehr. Noch besser ist nur das sensationelle Feedback zur Crew Support-Aktion” heißt es aus Ibbenbüren. “Es ist so wahnsinnig schön zu sehen, dass die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, verstehen und honorieren, dass nicht nur wir da auf der Bühne für einen gelungenen Abend verantwortlich sind – ohne all die Menschen hinter den Kulissen würde nichts gehen.”

Als Vorgeschmack auf das kommende Album veröffentlichte die Band eine Woche vor Album-Release ihren Gassenhauer “Calling” – live (und ungeschönt) aufgezeichnet in der ausverkauften und überkochenden Columbiahalle Berlin am 26.04.2019.

“Was ihr auf der Platte hört ist bestimmt weit entfernt von ‘technisch perfekt’ von uns vorgetragen. Aber genau so ist es einfach 100%, wie es bei einem Konzert von uns ist und wie wir sind. Wie wir es lieben. Mit ein paar Beulen, aber das von ganzem Herzen. Es wird Zeit, dass wir alle das irgendwann wieder zusammen erleben! Solange hilft hoffentlich Augen zu und Live Album auf die Ohren als Ersatzdroge.” erzählt Gitarrist Alex Siedenbiedel.

Vor einigen Wochen war bereits eine 8-minütige Live-Version von “So Long” erschienen. Insgesamt versammelt die Liveplatte 21 Livesongs die bei den fünf größten Clubshows der Band zum 25-jährigen Bandjubiläum aufgezeichnet wurden. Als Gäste sind die Antilopen Gang, Vom Ritchie von Die Toten Hosen, Jan Windmeier von Turbostaat und Sammy von den Broilers auf dem Album zu hören.