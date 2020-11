Dotan ist nach seiner Blitzkarriere längst über die Grenzen seiner niederländischen Heimat bekannt. Dem Multi-Instrumentalisten, Singer / Songwriter gelang mit seinem Debütalbum „7 Layers“ ein kleines Meisterstück mit dem er direkt mehrfach Platin Status erreichte. Bis heute ist es das meistverkaufte niederländische Album aller Zeiten.

Seine letzte Single „Numb” landete in mehreren europäischen Ländern an der Spitze der Airplaycharts. Der Song platzierte sich auf Patz 1 der Shazam Single Charts 2020 und ist bereits seit über einem Jahr in den Shazam Global Top 100 Charts vertreten. Seine Songs verzeichnen nach Stand heute bereits über 200 Millionen Streams. Seine neue Single „There Will Be A Way“ ist ein erster Vorbote des 2021 kommenden neuen Albums und erschien am 06.11.

Der neue Track handelt von dunklen Nächten voll negativer Gedanken, von den Momenten die uns zerbrechlich und angreifbar machen. Mit seiner eleganten und emotionalen Art macht er dies für uns spürbar, aber “jenseits des Regens, jenseits der Kälte“ sagt ihm seine innere Stimme das es “einen Weg da durch geben wird“.

Er sagt über „There Will Be A Way“: „Es ist ein Lied, das die dunklen Tage besingt, aber auch wie wir an ihnen wachsen können. Es ist ein Lied, das feiert, auf der anderen Seite anzukommen. Es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg da mitten durch“.

Dotan berührt mit einer Ernsthaftigkeit und Tiefe wie er es schon in seinen vorherigen Singleauskopplungen „Home“, „Hungry“ und „Numb“ in seiner ganz eigenen Stilistik eindrucksvoll getan hat. Mit seiner Musik, seiner besonderen Stimme und seinen Texten wagt er immer wieder den Blick ganz tief nach innen:

I’m reaching out like a satellite, I lost myself into the night

chasing sorry with goodbye, why do good things die

running from all of the thoughts in my head…they’re not gonna stop me tonight…

underneath the cold…underneath the rain

“There Will Be A Way“