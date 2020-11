Eddie Vedder veröffentlicht zwei neue Songs – 7-inch erscheint 2021

Im Rahmen des weltweiten Streaming-Events „Venture Into Cures“, das vorgestern Nacht unserer Zeit für die Betroffenen der genetisch bedingten Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa stattfand und von Eddie Vedder und seiner Frau Jill präsentiert wurde, hat Eddie Vedder, Frontmann von Pearl Jam, zwei neue Songs veröffentlicht: „Matter Of Time“ und eine neue Version von „Say Hi“. „Matter Of Time“ handelt textlich von der Krankheit und ist ein komplett neuer Song, „Say Hi“ hatte Eddie im Laufe der Jahre immer mal wieder gespielt, aber nie offiziell releast.

Mit dem virtuellen Event „Venture Into Cures“ unterstützten Eddie Vedder und seine Frau Jill, aber auch zahlreiche andere Aktivist*innen und Freunde der beiden die Forschung an der Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa und sammelten Spenden. Gastbeiträge kamen außerdem von John Batiste, Alessia Cara, Laura Dern oder Jimmy Kimmel. Außerdem kamen Betroffene oder Familien von Betroffenen zu Wort und erzählten ihre Geschichten vom Leben mit Epidermolysis Bullosa. An der Krankheit leiden weltweit ca. 500.000 Menschen. Bis jetzt ist die Krankheit nicht heilbar.

Schaut Euch das Musikvideo zu „Matter Of Time“ hier an:

“Ed and I are incredibly grateful to everyone joining us for Venture Into Cures. Every day kids with EB and their families face astonishing challenges — this event will give people a glimpse into their world. EBRP’s mission is to find a cure for EB, and this event will help bring us one step closer to making that mission a reality by adding momentum to the work being done”, sagte Jill Vedder, die Mitbegründerin von EB Research Partnership (EBRP).

EBRP wurde 2010 von betroffenen Eltern und Jill und Eddie Vedder gegründet und ist die größte Non-Profit-Spenden-Organisation weltweit, die sich der Krankheit, für die es bis heute keine Therapie gibt, annahm. Weitere Informationen findet ihr hier!

Im kommenden Jahr sollen die beiden Singles von Eddie Vedder auch physisch erscheinen, als 7-inch LP, die ab heute vorbestellbar ist. Das Erscheinungsdatum steht noch nicht fest.

Eddie Vedders Live-Performance von „Say Hi“ könnt Ihr hier sehen: