Emotionen pur und Vielfältigkeit: Beowulf-AG mit „When Wulfs Play Music“

Beowulf-AG ist eine Neuauflage der bekannten Beowulf Band aus den 70er Jahren. Die Neugründung geschah im Jahr 2013. Die Folkband ist stolz darauf, dass am 29.01.2021 „When Wulfs Play Music“ offiziell veröffentlicht wurde. Aber lassen wir die Musiker um Gründer Hans Thoma selbst zu Wort kommen:

Emotionen pur und Vielfältigkeit, kennzeichnen unsere erste EP wohl am besten. Viel Arbeit, Schweiß, Liebe und Bemühungen haben wir investiert und nun zahlt es sich endlich alles aus. Das, was unser EP so besonders macht ist, dass von allem etwas dabei ist, für Jung sowie für Alt. Musik ist und war schon immer ein wichtiger Punkt in unserer Familie, der viel mit unseren Gefühlen und den Familien‐Angelegenheiten zu tun hat.

So zeigen wir besonders mit unserem Song „Heaven“, dass man sich von der Musik leiten lassen soll und nicht zu viele Gedanken darüber verschwenden sollte, was andere denken. Wir lassen uns deshalb in keine Schublade stecken, sondern machen die Art von Musik, die wir mögen. So geht es in „Before my Time“ um den Glauben an Wunder, das Geheimnisvolle und die eigene Fantasiewelt, die einen durch das Leben führt.

Gefühle der Trauer und des Verlustes werden in „Delfin“ zum Ausdruck gebracht, die unserer verstorbenen Mama, Oma oder Tante Gerti gewidmet sind. Nachdem wir auch eine sehr naturverbundene Familie sind, haben wir den Song „Leisure Time“ geschrieben, in dem es um das eigene freie Leben geht, dass man zu jeder Zeit genießen sollte, sowie „Pollution“, in welchem wir Themen wie Umweltverschmutzung und Massenkonsum kritisch beleuchten.

Wie bereits erwähnt, sind wir sehr vielfältig, was unsere Musikrichtung angeht. So sind auch die Lieder „Oberhuber Wastl“ und „Lauterbach“ enstanden, die unsere rockige, lustige Seite aufleben lassen. Wir freuen uns über Jeden, der unsere Begeisterung und Liebe zur Musik teilt. Eines ist auf jeden Fall sicher; bei nur einer EP wird es nicht bleiben, also seien Sie auch auf unsere nächsten EPs gespannt.

