Fish And Scale: Videopremiere der neuen Single “Unmask Myself”

Musikalische Authentizität, die das Herz öffnet und in die Tiefe wirkt – das zeichnet Roland Wälzlein aka Fish And Scale aus. Mal kraftvoll und leidenschaftlich, mal feinsinnig und gefühlvoll. Und dabei immer einen Tick anders, überraschend und außergewöhnlich. Die kunstvoll arrangierten Songs von Fish And Scale sind eine Hommage an das Leben und reflektieren dessen tieferen Sinn.

Roland Wälzlein hat auch über die Landesgrenzen hinaus eine stetig wachsende Fan-Gemeinde und findet insbesondere in den USA einige Beachtung:

“My favorite independent folk artist.“ (Michele Gillen, Journalistin und Emmy-Preisträgerin)

“I truly believe that music is the voice of nature. Fish And Scale is at the very epicentre of that voice.” (Chas Burns, Actor, Writer)

“A rare and unique artist.“ (Wyatt Easterling, früherer A&R Manager Atlantik Records)

„Unmask Myself“ ist die zweite Singleveröffentlichung des aktuellen Studioalbums von Fish And Scale. Der Song beschreibt die innere Befreiung von selbstauferlegten oder gesellschaftlich übergestülpten Rollenvorgaben.

Gerade auch durch die aktuelle Diskussion über Social Distancing und Schutzmaßnahmen gerät leicht in Vergessenheit, was uns im Alltag oft grundlegend von zwischenmenschlicher Nähe und Intimität trennt: Es sind die unsichtbaren Masken, die psychologischen Schutzbarrieren und falschen Identitäten, die unseren wahren Wesenskern oft bis zur Unkenntlichkeit maskieren.

Wie erfüllend hingegen die Entscheidung für echte Authentizität sein kann, erzählt „Unmask Myself“.