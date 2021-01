Foo Fighters live bei Bidens Amtseinführung – Video zu “Waiting On A War”

Die Foo Fighters werden im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zu Joe Bidens Amtseinführung performen. Biden wird am heutigen 20. Januar als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Ab 8:30pm Ortszeit (2:30 Uhr morgens am 21.01. deutscher Zeit) wird Schauspieler Tom Hanks durch das 90-minütige Celebrating America Primetime Special führen. Neben Joe Biden selbst, Vizepräsidentin Kamala Harris und den Foo Fighters werden im Rahmen der Show außerdem Ant Clemons, Jon Bon Jovi, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake und Kerry Washington auftreten. Per Livestream können Zuschauer aus der ganzen Welt die Zeremonie hier verfolgen. Außerdem übertragen die Sender ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC und PBS die Show live im Fernsehen. Weitere Informationen zum Ablauf der Amtseinführung sowie zu weiteren Übertragungswegen gibt es hier.

Erst vor wenigen Tagen haben Foo Fighters ihre neue Single “Waiting On A War”, vom kommenden Studioalbum “Medicine At Midnight” veröffentlicht (hier unsere News dazu). Nun präsentiert die Band auch das zugehörige Musikvideo, das hier zu sehen ist:

“Medicine At Midnight” erscheint am 5. Februar 2021 via RCA Records/Sony Music und wurde produziert von Greg Kurstin und Foo Fighters. Darrell Thorp übernahm das Engineering, Mark “Spike” Stent” den Mix.