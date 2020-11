Während der Ausstrahlung der vom Freund der Band, Dave Chappelle, moderierten Saturday Night Live-Episode am 7. November haben die Foo Fighters ihre neue Single, „Shame Shame“ im Studio 8H Rockefeller Plaza in New York uraufgeführt:



„Shame Shame“ ist der erste Vorgeschmack auf das angekündigte zehnte Album der Band, “Medicine At Midnight”, welches am 5. Februar 2021 über RCA Records / Sony Music erscheinen wird.

Von Greg Kurstin zusammen mit den Foo Fighters produziert, von Darrell Thorp aufgenommen und von Mark „Spike“ Stent gemischt, vereint “Medicine At Midnight” in 37 knackigen Minuten die folgenden neun Songs:

Making A Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting On A War

Medicine At Midnight

No Son Of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young