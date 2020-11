Die Foo Fighters werden am Samstag, 14. November ein Konzert live aus dem Roxy Theatre, Los Angeles streamen. In Deutschland wird das Livestream Konzert am 15. November um 2:00 Uhr morgens zu sehen und im Anschluss weitere 48 Stunden on demand verfügbar sein. Karten für das besondere Event sind hier erhältlich. Ein Teil der Erlöse wird an den Sweet Relief Musicians Fund fließen, um von der Coronakrise betroffenen Kulturschaffenden zu helfen.

Die Band kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu steigen und für ihre Fans in Wohnzimmern auf der ganzen Welt zu spielen. “Das wird unsere erste Show seit Langem. Wir freuen uns riesig”, kommentiert Dave Grohl. “Also schaltet ein und seht uns zu, wie wir für einen leeren Raum spielen!”

Im Mittelpunkt dabei steht die brandneue Single “Shame Shame”, die die Band vor einigen Tagen bei Saturday Night Live erstmals vorstellte (hier unsere News). “Shame Shame” ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Foo Fighters Album “Medicine At Midnight”, das am 5. Februar 2021 über RCA Records/Sony Music erscheinen wird. Seht das Musikvideo zur Single hier: