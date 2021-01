Foo Fighters veröffentlichen neuen Song “No Son Of Mine”

Die Foo Fighters läuten 2021 mit einem neuen Song ein: “No Son Of Mine”. Der zweite Track ihres kommenden zehnten Studioalbums “Medicine At Midnight”, das am 5. Februar 2021 via RCA Records/Sony Music erscheinen wird, steht nun zum Stream und Download bereit. Album-Vorbesteller bekommen den Song als Instant Grat Download.

Mit seinem Riff, das einem Blitzeinschlag gleichkommt, eröffnet “No Son Of Mine” die zweite Hälfte von “Medicine At Midnight”. Mit Referenzen an vertraute Foo Fighters Einflüsse wie Queens “Stone Cold Crazy”, Motörheads “Ace Of Spades/Iron Fist Ära” und Metallicas “Kill ‘Em All” bildet der Song ein minimalistisches Chassis mit erbarmungslosen Licks von Dave Grohl, Pat Smear und Chris Shiflett über dem tighten Rhythmusfundament von Taylor Hawkins und Nate Mendel.

“Das ist die Art von Song, die in jedem von uns steckt. Und wenn es Sinn ergibt, lassen wir es raus“, erklärt Grohl. “Textlich stechen wir in die Scheinheiligkeit selbstgerechter Anführer, von Leuten, die sich der Verbrechen schuldig gemacht haben, gegen die sie angeblich kämpfen…”

“Medicine At Midnight” wurde produziert von Greg Kurstin und Foo Fighters, Darrell Thorp übernahm das Engineering, Mark “Spike” Stent” den Mix.