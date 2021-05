Frank Turner veröffentlichen neue Single „The Gathering“

Mit der Single „The Gathering“ (übrigens auch der Name seiner eigenen limitierten Bier Edition) kehrt der britische Folk-Punker Frank Turner wieder mehr zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. In dem neuen Song sind Jason Isbell an der Gitarre und Dominic Howard (Muse) am Schlagzeug zu hören. 2019 erschien Frank Turners letztes Studioalbum „No Man’s Land”, das einzigartige Geschichten von Frauen vertonte, die aufgrund ihres Geschlechts viel zu oft übersehen werden. Mit seinen letzten vier Alben schaffte Frank Turner es auf Anhieb in die Top 3 der UK-Charts.

“Because we’ve been waiting and wondering/Practising and praying / Saving and slavering/Gathering ourselves for the gathering”

Frank Turner wollte nicht einfach nur den nächsten Lockdown-Song schreiben. Im letzten Jahr hat er sich immer wieder an neuen Songs versucht, hat sie wieder umgeschrieben und versucht sich von dem Thema, das gerade präsent und auch zukünftig omnipräsent sein wird, zu entfernen. Aber jemanden, der sich so stark mit Live-Musik identifiziert, ist es eigentlich unmöglich, sich nicht auf die Konzert- und Festivalabsagen zu beziehen. Hat er doch selbst etliche digitale Live-Gigs aus seinem Wohnzimmer heraus gespielt und damit über 250.000 GBP zusammen bekommen, die dazu genutzt wurden, Grassroot Venues in UK zu unterstützen, die ansonsten keine Chance gehabt hätten, die Krise zu überstehen. Und somit schließt sich auch der Kreis mit seiner neuen Single „The Gathering“, die Positivität vermitteln will, die Rückkehr zur Normalität. „It’s about that moment when you come together in a room full of people, and you lean on a stranger and sing along with the chorus and get the words wrong”, so Frank selbst.

Produziert von Rich Costey (Biffy Clyro, Foo Fighters), mit dem Frank bereits auf „Tape Deck Heart“ zusammengearbeitet hat, gibt es mit Dom Howard (Muse) einen Gast am Schlagzeug, sowie ein spektakuläres Gitarren-Solo von Jason Isbell, das in Los Angeles und Nashville aufgenommen wurde. Dem neuen Track vorausgegangen sind einige tiefgreifende Veränderungen im Leben des Stars, der sein geliebtes London in Richtung englische Küste (Essex) verlassen hat, gefolgt von seiner Eheschließung nach Veröffentlichung des 2019 erschienen Albums „No Man’s Land“. Frank sagt selbst darüber: “The biggest thing for me about the lockdown experience was about identity,”. I am the guy who tours, this is who I’ve been since I was sixteen. This is the longest period of time I’ve slept in the same bed continuously since I was seven.”

Und das soll sich diesen Sommer ändern, Frank wird auf einer einigen Outdoor-Shows – leider erst mal nur in England – zu sehen sein mit denen er die Rückkehr der Live-Musik zelebrieren möchte. Aufgrund der Pandemie war es ein katastrophales Jahr für die Musikindustrie, Frank Turner möchte abhängig von den dann gültigen nationalen Regelungen und natürlich unter Einhaltung dieser entweder in teilweise oder in ganz gefüllten Venues das machen, was er am liebsten macht: live seine Musik präsentieren. So sagt er: „At a time when the pandemic has wreaked havoc all across the live music industry, I feel like it’s important to get back to the basics – playing live music to entertain a crowd. This summer, with Xtra Mile and friends, I’m taking the punk approach – do it yourself, find a way. I can’t wait.” Frank wird als Headliner der Shows zu sehen sein, mit Support Acts seines Labels Xtra Mile, wie z.B. Johnny Lloyd, Skinny Lister, PET NEEDS, Ducking Punches, Non Canon, Deux Furieuses, BERRIES und Guise, und nicht zu vergessen Samantics. Das Lineup kann an den jeweiligen Veranstaltungen variieren.