Franzi Harmsen: “Ich wär so gern” – das neue Video

„Ich wär so gern in deinem Kopf, um zu sehen, was du denkst,“ singt die Deutschpop-Künstlerin Franzi Harmsen in ihrer aktuellen Single „Ich wär so gern”. In die Gedankenwelt des Gegenüber einzutauchen, könnte so oft Klarheit in einer Beziehung schaffen.

Mit bewegenden Beats aus Pop-, Singer-Songwriter- und elektronischen Elementen beschreibt der Song die innere Zerrissenheit, wenn Gefühle und Gedanken nicht ausgesprochen werden können. „Ich habe mir damals so sehr gewünscht, ihn wachzurütteln, um zu erfahren, ob das alles noch einen Sinn hat“, erzählt Franzi Harmsen über die Entstehung von „Ich wär so gern“.