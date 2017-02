Won’t forget these days. Wozu auch? War es nicht erst gestern, dass Kai und Christof sich trafen und beschlossen: „Lass wieder zusammen Musik machen“? Fury in the Slaughterhouse, ein Name wie eine Trashmetal-Band und 1987 unmodernste Gitarrenmusik auf Englisch. Mit den seinerzeit angesagten Musikstilen konnten sie sich nicht anfreunden, also schlugen sie einen komplett anderen Weg ein, um ihren musikalischen Ansprüchen gerecht zu werden. Laut und oft und viel – und siehe da, sie hatten keine Chance, aber die nutzten sie. 30 Jahre, Millionen verkaufte CDs, Abenteuertouren durch die USA und England und eine Trennung später sind sie wieder da. Richtiger und mehr denn je. Mit Best-Of-CD inklusive sechs neuen Songs sowie hochwertigem Earbook (Limited Deluxe Edition), umfangreicher Tour inklusive ausverkauften Arena-Shows zuhause in Hannover und überraschend vielen jungen Musikerkollegen, die berichten, dass sie wegen Fury in the Slaughterhouse angefangen haben, Musik zu machen. Welcome back, Jungs!

Es sind die unvergessenen Hits, das glaubwürdige Songwriting und diese besondere Stimme zu der wir getanzt, gefeiert und gelebt haben. Fury wecken ein Lebensgefühl, das sich nicht abnutzt und live nach wie vor diese einzigartige, fury-eske Magie entfacht, die nur von Musikern ausgeht, die nie irgendetwas anderes sein wollten. Sie waren schon immer ein wilder Haufen, der bewusst den Indie-Weg gewählt hat und trotzdem eine der wichtigsten deutschen Bands wurde. Neben ihrem Ruf als herausragende Live-Band waren es vor allem Songs wie „Time to Wonder“, „Every Generation Got Its Own Disease“, „When I’m Dead and Gone“ oder eben „Won’t Forget These Days“, die heute Klassiker sind und sie in Europa und später in den USA zu einer hochgeschätzten Band machten. Ob wegen der #15 in den Billboard-Album-Charts, jeder Menge No.1-Votings auf US-Radiostationen oder den Top-10-Platzierungen zuhause, diversen Preisen, Echo-Nominierungen, Gold-Awards und ausverkauften Touren – als Fury nach über 1000 Konzerten und mehr als 4.000.000 verkauften Alben 2007 ihre Trennung bekanntgaben, musste das Finale der Abschiedstour aufgrund der gewaltigen Nachfrage zweimal verlängert werden. Auch das Klassentreffen 2013 auf der EXPO-Plaza in Hannover, für das die Band noch einmal zusammenfand, meldete mit 25.000 Zuschauern in kürzester Zeit ausverkauft.

Spätestens da war klar, dass sie immer noch brennen. Für die Musik, füreinander, für ihre Fans. Und so kommen sie jetzt für ein Jahr wieder raus auf die Bühne und feiern 30 Jahre Bandgeschichte. Die 33.000 Tickets für ihre drei Arena Shows in ihrer Heimatstadt Hannover waren in kürzester Zeit ausverkauft, zwei davon binnen 24 Stunden. Daraufhin folgten weitere Termine für eine Open Air Tour im Sommer 2017. Ein weiteres Highlight ist eine Albumkollektion, die dem Anlass mehr als angemessen ist. Die „30 – The Ultimate Best of Collection“ ist eine liebevolle Zusammenstellung, die alles umfasst, was das Fury-Herz begehrt: Zwei CDs mit allen wichtigen Tracks und Hits von 1987-2007 und eine CD mit sechs brandneuen Songs wie „Dance on the Frontline“ und „Last Order“ plus zwei Remixen. Zusätzlich bietet das hochwertig aufgemachte „Limited Deluxe Edition“-Earbook eine exklusive DVD mit Making-Of-Material, Interviews und dem „Rocking the Dunes“ (2008er Live + Acoustic Fankonzert auf Spiekeroog) sowie ein 60-seitiges Buch mit privaten Fotos und Kommentaren der Band und einem sehr persönlichen Vorwort von BAPs Wolfgang Niedecken. Wer sich auf die pure Musik beschränken möchte, kann sich auf die drei CDs des Digipak-Albums freuen. Die erste Single-Auskopplung „30 (It’s Not Easy)“, ist der erste neue Song der Band nach zehn Jahren. Ursprünglich als Trailermusik für die anstehenden Konzerte gedacht, wurde der Track nach überwältigender Resonanz der Fans kurzerhand der Lead-Track des neuen Albums.

2017 wird also ein Fury-Jahr, wer hätte das gedacht? Ein richtiges Comeback gibt es zwar eher nicht, aber 365 Tage voller Chancen, die phänomenale Energie von Fury in the Slaughterhouse wieder aufleben zu lassen. Live auf der Bühne oder im Player mit der „30 – Ultimate Best of Collection“.

Open-Air / Sommer-Tour 2017

12.05.2017 – Bad Segeberg, Kalkberg Arena

13.05.2017 – Aurich, Mehrzweckgelände Tannenhausen

14.06.2017 – Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar

15.06.2017 – Trier, Porta Nigra OpenAir

16.06.2017 – Trier, Porta Nigra OpenAir (ausverkauft)

08.07.2017 – Erfurt, Festwiese

14.07.2017 – Hamburg, Stadtpark Hamburg

15.07.2017 – Hamburg, Stadtpark Hamburg

21.07.2017 – Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion

22.07.2017 – Mönchengladbach, SparkassenPark Mönchengladbach

20.08.2017 – Ulm, Kloster Wiblingen (Klosterhof)

26.08.2017 – Osterholz-Scharmbeck, Freigelände an der Stadthalle

01.09.2017 – Dortmund, Westfalenpark Dortmund

16.09.2017 – Hameln, Weserberglandstation

