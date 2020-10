Fury In The Slaughterhouse sind unbestritten eine der Bands, die maßgeblich deutsche Rock-Geschichte geschrieben haben. Millionen verkaufte Tonträger, über 1.500 Konzerte weltweit, sogar Chartplatzierungen und eine große Fanbase in den USA sprechen eine klare Sprache. Nach der Auflösung 2008 und erfolgreichen Reunion-Konzerten seit 2017 kündigt die Band nun ihre offizielle Rückkehr an:

Am 23.04.2021 erscheint das neue Studio-Album “NOW”. Es ist die erste Studioplatte der Hannoveraner seit 13 Jahren. Produziert wurde das neue Album von Vincent Sorg (u.a. Die Toten Hosen, Broilers, Donots).

Angekündigt wird das Album mit der neuen Single “Sometimes (Stop To Call)”, die beweist dass “Fury” nichts von ihrer Inbrunst und Vitalität eingebüßt haben: “Wir haben uns lange Gedanken gemacht – was wird es denn sein? Dann kam diese eine Nummer, und wir dachten: Das ist es! Das ist das erste Lebenszeichen, dass Fury vom neuen Album geben sollten!” erzählt Sänger Kai Wingenfelder zur neuen Single.

Der neue Song ist seit heute am 23.10.2020 ab 00:00 Uhr bei allen Streaming-Anbietern verfügbar. Um 12:00 Uhr erscheint das passende Musikvideo: