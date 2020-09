Vinyl-Liebhaber warten auf diesen Moment seit gut 16 Jahren: Guns N‘ Roses werden ihren Best-of-Klassiker „Greatest Hits“ am 25. September 2020 erstmals als 2LP veröffentlichen. Bislang nur als CD und digital verfügbar, kommt die bei Geffen/UMe erscheinende 2LP-Neuauflage nicht nur auf 180g schwerem Heavyweight-Vinyl (schwarz) daher, sondern ist obendrein auch als goldene 2LP-Edition (mit rot-weißen Farbnuancen) sowie als 2LP-Picture-Disc-Variante zu haben, die exklusiv über den Shop der Band erhältlich sein wird.

Die ursprüngliche Tracklist der Edition ist erweitert um die Single „Shadow Of Your Love“, mit der sich Guns N‘ Roses vor zwei Jahren u.a. einen Platz in den Top-5 der US-Mainstream-Rock-Airplay-Charts sichern konnten. Aufgenommen hatte die Band die Single schon Ende 1986, doch war „Shadow Of Your Love“ bis zum Boxset-Release von „Appetite For Destruction“ im Jahr 2018 unveröffentlicht geblieben.

Tracklist von „Greatest Hits“

LP1 – Side G

Welcome To The Jungle

Sweet Child O’ Mine

Shadow Of Your Love

Patience

LP1 – Side N

Paradise City

Knockin’ On Heaven’s Door

Civil War

LP2 – Side F’N

You Could Be Mine

Don’t Cry (Original Version)

November Rain

Live And Let Die

LP2 – Side R

Yesterdays

Ain’t It Fun

Since I Don’t Have You

Sympathy For The Devil