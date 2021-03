Zu ihrer ersten Show mussten sie gefahren werden, da ein Führerschein in weiter Ferne lag. Ihre erste Backstage-Erfahrung – unbeschreiblich: „Drinks for free!“ Auch wenn es sich hierbei nur um einen Sechserträger Limo-Büchsen handelte, da minderjährig. Von da an war klar, dass Immanuel von Feuerhacke und David Jonathan Musiker werden sollten. Seitdem tourten sie mit diversen Projekten quer durch Europa und spielten auf zahlreichen kleinen und großen Club-Bühnen und Festivals (u. a. bei Rock am Ring und im Vorprogramm von Thirty Seconds To Mars). Nachdem Feuerhacke 2017 die Sportfreunde Stiller auf Tour begleitete, dauerte es nur ein kurzes Telefonat lang und das deutschsprachige Projekt HERRMANN wurde geboren.

Die eine Hand weiß, was die andere macht. Blind vertrauen sich die Freunde auf der Bühne. Geboren in Bonn und Dublin, sind die Wahl-Leipziger heute mit ihrem Duo-Debüt HERRMANN in ihrem Genre zwischen Pop, Pop und Pop angekommen. Live entfalten die kraftvollen Songs eine mitreißende Dynamik mit Räumen zum Abdriften. Gitarre, Synthesizer und Drums vereinen Licks, Hitze und ein Hauch von Dancefloor-Ambiente mit lyrischer Tiefe und klassischem Songwriting. Das Ergebnis ist ein Sound, der Clubbesucher und Rockfans gleichermaßen anspricht.

Es folgen für 2021 diverse Singles und eine EP bevor das Debüt-Album erscheint. Hierfür arbeitet das Duo mit den Hamburger Produzenten Krisz Kreuzer und Oliver Schmitt zusammen. Wer HERRMANN live zu Gesicht bekommt, kann sich auf eine druckvolle und energetische Performance freuen, die trotz der gebotenen Präzision genug Raum lässt für ein wenig Quatsch. Zwischen scharfkantigen Rhythmen und atmosphärischem Wabern sorgen die charismatischen Zwei für überraschende Momente. Lässiger Deutsch-Pop aus Leipzig.

Am 05. März 2021 veröffentlichen sie ihre neue Single „Alles”. Weitere Songs gibt es im Lauf des Jahres!