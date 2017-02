QUELLE » promoteam schmitt & rauch

ARTIST » Marc Almond

Marc Almond wuchs in Southport, Merseyside auf, umgeben vom Zauber der 3-Minuten Singles. Er hörte Radio Caroline und Radio Luxembourg und sah im TV jede Woche „Top Of The Pops“. Das waren die Wegbereiter für die Hoffnungen und Träume des ehrgeizigen Sängers. Die 45rpm-Single stand für Marc Almond über allem. Ziel war es für ihn, großartige Singles zu einer eigenen Kunstform zu gestalten. Dabei orientierte er sich an zwei seiner Helden – David Bowie und Scott Walker. Als ihm im September 1981 mit „Tainted Love“ der Sprung an die Spitze der britischen Charts gelang, hatte er genau das geschafft: „Tainted Love“ wurde zur meistverkauften Single des Jahres und war der Beginn seiner besonderen Beziehung zu den Singlecharts, die seine mittlerweile über 40 Jahre andauernde Karriere prägte und bis heute zu mehr als 30 Millionen Verkäufen führte.

Am 10. März 2017 wird diese beeindruckende Leistung mit der Veröffentlichung von „Hits And Pieces – The Best Of Marc Almond And Soft Cell“ auf UMC gewürdigt. Das Album erscheint als Doppel-CD, Einzel-CD und Download und dokumentiert Marc Almonds Singles – von Soft Cell bis zu seinen Solosingles und der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. In seiner Karriere hat er eine ganze Reihe herausragender eigener Songs, Coverversionen und Duette aufgenommen. Zu den Highlights auf „Hits And Pieces“ zählen unter anderem „Tainted Love“, „What!“, „Say Hello Wave Goodbye“, „Something’s Gotten Hold Of My Heart“, das #1-Duett mit Gene Pitney, seine Version des Scott Walker Covers von Jacques Brels „Jacky“, die Interpretation des Donna Summer Songs „I Feel Love“ gemeinsam mit Bronski Beat, „Melancholy Rose“ und „Ruby Red“ vom Album „Mother Fist“, das von Tony Visconti produzierte „The Dancing Marquis“ oder zum Beispiel „The Days Of Pearly Spencer“, eine weitere unvergessliche Coverversion.

Abgerundet wird die Kollektion mit dem bisher unveröffentlichten Titel „A Kind Of Love“. Es sind drei entspannte Minuten, die an Almonds Vergangenheit erinnern – an die “leichten, sommerlichen Klänge” des Transistorradios aus der Mitte der 1960er Jahre und die Northern Soul-Szene, die Soft Cell zu ihren Coverversionen von „Tainted Love“ und „What!“ inspirierte. „A Kind Of Love“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Co-Songwriter und Produzenten Chris Braide, der unter anderem mit Beyonce, Sia, Lana Del Rey oder Trevor Horn arbeitete.

