Howard Carpendale mit ltd. Box-Set “Das Werk meines Lebens”

Am 14. Januar 2021 feiert Howard Carpendale seinen 75. Geburtstag. Für diesen besonderen Anlass hat der leidenschaftliche Entertainer für seine große Fan-Gemeinde noch eine einzigartige Überraschung in der Hinterhand: Am 11. Dezember wird seine Sonderedition „Das Werk meines Lebens“ veröffentlicht. Es ist sozusagen das „Rundum Sorglos“-Paket für jeden Howard Carpendale-Anhänger. In der limitierten Box findet der geneigte Fan 46 CDs, 6 DVDs, ein 52-seitiges Hardcover-Fotobuch mit vielen Überraschungen – und die „Symphonie meines Lebens“ 1+2 auf Vinyl, sowie auf CD.

Selbst die eingefleischten Fans der Show-Legende werden in dieser limitierten Lebenswerk-Box Schätze entdecken, die bisher noch nicht gehoben wurden. Zum Beispiel die CD „Howard Carpendale“ aus dem Jahr 1968 – wie viele andere Studioalben 2005 remastered- die jetzt noch mit zwei niederländischen Titeln ergänzt wurde. Oder die DVD mit den vielen Dokus und Videos der zurückliegenden Jahre. Natürlich gehört auch das Hardcover-Fotobuch mit zahlreichen Fotos, alten Autogrammkarten, Tour-Plakaten, einem exklusiven Interview und weiteren Raritäten zu den Inhalten mit Wow-Effekt. Kurzum: „Das Werk meines Lebens“ ist eine Fundgrube, die nicht nur den Carpendale-Fan mit der Zunge schnalzen lässt. Diejenigen, die sich mit dem gebürtigen Südafrikaner noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, finden in dieser Box alle Belege und Antworten auf die Frage, warum er sich über Jahrzehnte erfolgreich im Showbusiness behaupten konnte.

Live:

11.09.21 Nürnberg, Frankenhalle

12.09.21 Chemnitz, Stadthalle

14.09.21 Frankfurt, Jahrhunderthalle

15.09.21 Frankfurt, Jahrhunderthalle

16.09.21 Frankfurt, Jahrhunderthalle

17.09.21 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

19.09.21 Wien, Stadthalle

21.09.21 Stuttgart, Porsche Arena

22.09.21 Köln, LANXESS Arena

09.11.21 Dortmund, Westfalenhalle

10.11.21 Hamburg, Barclaycard Arena

11.11.21 Hannover, Swiss LIfe Hall

13.11.21 Dresden, MESSE Dresden