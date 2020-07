Künstler, Produzent und Songwriter Janji hat sich weltweit bereits einen gewissen Namen machen. Seine bisher erfolgreichste Single ist „Heroes Tonight“. Der Song hat bislang über 68 Mio. Spotify-Streams sammeln können und über 192 Mio. Youtube-Views. In Schweden erreichte der Track Goldstatus.

Weitere, weltweite Erfolge feierte Janji mit seiner Single „Horizon“, die vor allem in China durch die Decke ging nachdem zahlreiche Douyin/TikTok-Tanz-Clips „Horizon“ als BGM nutzten. Innerhalb von zwölf Monaten wurde der Track über 300 Mio. Mal auf drei großen, chinesischen Musikplattformen heruntergeladen. Dies brachte den Song in die Top 10 der Top 500 der beliebtesten Tracks in China.

Das Interesse an EDM wurde in dem aus Helsinki stammenden Janji geweckt nachdem er Aviciis „Levels“ 2011 das erste Mal hörte. Zwei Jahre später, im Alter von 20, startete er die Produktion seiner eigener Musik. Janji produziert emotionalen Dance-Pop und seine Songs zeichnen sich vor allem durch hohen Wiedererkennungswert und eingängige Melodien aus.

Vor einigen Jahren wurde Janji von YleX radio (dem finnischen BBC Radio 1) zum „The Future Prospect“ gekürt. Wenn man sich heute seine Musik-Plattform-Statistiken anschaut, finden sich dort mehrere Hundertmillionen Views und Streams. Diese kommen hauptsächlich aus Territorien jenseits seines Heimatlandes – und er ist noch lange nicht am Ende angekommen.

Nun veröffentlichte Janji am 19. Juni den Dance-Track „Heart Skips a Beat“, der wieder einmal vollgepackt ist mit seinen charakteristischen, eingängigen Melodien.