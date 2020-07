Die gefeierte Singer/Songwriterin Joan Osborne kündigt “Trouble and Strife” an, ihr erstes Album mit Originalmaterial seit sechs Jahren. Das Album wird am 18. September über das von ihr 1991 gegründete Label Womanly Hips Records veröffentlicht. Osborne hat die neue Songsammlung selbst produziert und alle zehn Songs stammen aus ihrer Feder (zwei Songs entstanden mit Co-Autoren). Auf “Trouble and Strife” findet die begabte Sängerin starke und zugleich erbauliche Antworten auf einige der gesellschaftspolitischen Probleme, die die USA in den letzten Jahren plagten. Osborne balanciert das Gewicht ihrer Botschaften wunderbar mit Trost und Optimismus aus.

Der Roots-Rock Track “Take It Any Way I Can Get It” ist der Eröffnungstitel der neuen LP, ein gefühlvoller Aufruf, das Leben in vollen Zügen zu leben. “Boy Dontcha Know” berührt zu Osbornes schnurrendem Gesang, Spiders vom Mars-Ära-Klavier und Big Star-esquen Gitarrenklängen und erzählt von der geschlechtsspezifischen Nonkonformität und den Herausforderungen, denen Frauen in der heutigen Gesellschaft gegenüberstehen.

Auf ihrem zehnten Studioalbum, dem meisterhaften “Trouble and Strife” äußert sich Osborne mit klarer Botschaft, umwerfendem Gesang, einer vielfältigen Palette von Klängen und prägnanten Texten. Diese zutiefst fesselnde Sammlung neuer Originalsongs ist ihre Antwort auf “die verrückten, chaotischen Zeiten, in denen wir leben”, sagt sie, und “eine Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Musik in diesem Moment spielen muss. Musik hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen wieder mit Energie zu versorgen und es uns zu ermöglichen, weiterhin an diesem Gefühl der Lebensfreude festzuhalten.”

Während ihrer über ein Vierteljahrhundert andauernden Karriere war Joan Osborne nie eine Künstlerin, die auf einen bestimmtes Genre beschränkt war. Sie hat ihre unglaubliche Stimme durch ihre eigenen Lieder eingesetzt und ist gleichzeitig eine der besten Interpreten ihrer Generation geworden. Osborne hat die Bühne mit Künstlern wie Stevie Wonder und Mavis Staples bis hin zu Bob Dylan und Lucinda Williams geteilt, und sie fügt sich nahtlos in jedes Genre ein. Auf “Trouble and Strife”, ihrem zehnten Studioalbum, war das Bedürfnis nach ihrer Stimme und ihren Worten noch nie so groß wie heute.