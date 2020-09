Am 20. September wird Blues-Titan JOE BONAMASSA ein spezielles Live-Stream Konzert im legendären Ryman Auditorium in Nashville spielen.

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung des neuen Studio-Albums “Royal Tea” wird Joe erstmals Songs von “Royal Tea” live spielen. Noch nie zuvor hat Joe eines seiner Alben vollständig live aufgeführt. Und nun können Fans auf der ganzen Welt für eine unvergessliche Blues-Rock Nacht zusammenkommen. Außerdem werden Songs aus dem 20th Anniversary Album “A New Day Now”, welches am 07. August erschien, gespielt. Anschließend wird der Abend mit einer einstündigen ‚After Party‘ fortgesetzt, die mehrere Live-Auftritte von aufstrebenden Musikern aus der Blues-Rock Szene bietet. Das Konzert findet am 20. September ab 22.00 Uhr deutscher Zeit statt.

Die Live-Stream Tickets für “Joe Bonamassa Live in Concert Worldwide” sind hier erhältlich.

Dieses einzigartige Konzert wird von Bonamassas gemeinnütziger Organisation “Keeping the Blues Alive Foundation (KTBA)” präsentiert. Für jedes verkaufte Ticket fließen 1$ an “Joe’s Fuelling Musicians Program”, welches bis heute über 295.000 $ gesammelt hat und mehr als 160 Musiker unterstützt, die aufgrund der COVID-19 Pandemie in Not sind.