JP Saxe & Maren Morris – hier kommt das Lyric Video zur gemeinsamen Single

Der mit dem GRAMMY-Award nominierte Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist JP Saxe und die GRAMMY-Award-Gewinnerin Maren Morris haben mit „Line By Line“ eine gemeinsame Single veröffentlicht. Der komplexe und gefühlsgeladene Songtext wurde von Saxe, Morris und Jimmy Robbins (Maren Morris “The Bones”) in Nashville verfasst.

Über den Track sagt Saxe: „Mein erster Gedanke zu diesem Song ist, dass es surreal erscheint, ihn mit einer meiner Lieblingskünstlerinnen zu teilen. In Bezug auf das, worum es geht … als Songwriter verbringen wir einen Großteil unseres Lebens damit, Gefühle in einen Song zu packen und oft sind es die großen und besten Gefühle, welche einfach nicht in einen Text passen. Die komplizierten, detailreichen, chaotischen und unglaublichen Gefühle. Zeile für Zeile können wir nur anerkennen, dass ein Song einfach nicht ausreicht, um all das festzuhalten, aber auch dass wir trotzdem, vergeblich und liebevoll, weiterschreiben.”

Und Morris meint dazu: „Ich habe es immer geliebt, in Liedern über die Beziehung zwischen Künstler und Muse nachzudenken. ‘Line by Line’ ist ein Versprechen, dass ich in diesem Leben nie fertig sein werde, über meine Muse zu schreiben, weil sie nicht in nur einem Song zusammengefasst werden kann. Das Schreiben an diesem Tag mit JP war die flüssigste und inspirierendste Session. Er ist eine lyrische Fontäne. Er warf die Zeile ‘immortalizing my sincerity’ aus und es hat mich umgehauen. Ich denke, alles in allem haben wir das ganze Lied in einer Stunde geschrieben und es sofort aufgenommen.“

JP Saxe wird im Frühjahr 2021 sein Debütalbum veröffentlichen.

