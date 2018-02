KAT FRANKIE – Videopremiere & neues Studioalbum „Bad Behaviour“

QUELLE » belle music

Sie mag es “messy“, sagt KAT FRANKIE: unaufgeräumt, wimmelnd, überbordend und reich; und so verschwenderisch vielfältig klingt auch ihre Musik. Keine Frage, KAT FRANKIE schreibt die kunstvollsten Songs, die man im hiesigen Pop derzeit findet: rhythmisch komplex wie der komplizierteste R’n’B, mit himmlisch vertrackten Gesangsharmonien wie aus den ältesten Schulen des Doo Wop und Folk. Doch wirkt das alles – und das ist vielleicht das Tollste daran – niemals überladen oder konstruiert. Denn KAT FRANKIE singt auch die schönsten und unmittelbar eingängigsten Melodien, die man sich wünschen kann; und sie singt das alles mit einer Stimme, die so klar und zugleich aufregend rätselhaft ist, so beeindruckend reif und zugleich lockend keck, dass sie einem schon nach der ersten Strophe nicht mehr aus dem Kopf gehen will.

KAT FRANKIE kommt aus Sydney, und sie singt, seit sie ein kleines Kind ist; ihre ersten Kompositionen waren gesungene Briefe, die sie auf Cassette aufnahm und an ihre Großmutter schickte. Als Teenager sang sie am liebsten R’n’B-Stücke nach: “BOYZ II MEN waren für mich ein großes Vorbild“, sagt sie. Ihre Eltern hatten kein Geld, um ihr Musikunterricht zu bezahlen oder gar eine Gitarre oder ein Klavier. Alles, was sie hatte, waren zwei Tapedecks. Darum begann sie sich im Beatboxing zu üben: “So hab ich auf einer Cassette meinen Rhythmus gerappt; dann hab ich ihn abgespielt und drüber gesungen und das auf der zweiten Cassette aufgenommen.“ So hat sie im Grunde schon damals jene musikalische Technik entwickelt, die sie bis heute verfolgt; ihr Lieblingsinstrument ist die Loop Station, mit ihrer Hilfe singt sie mit sich selber im Chor oder spielt mit ihrer Gitarre ganz allein Duette.

Eines steht für KAT FRANKIE jedenfalls fest: “Ich wollte niemals nur das traurige Mädchen an der Gitarre sein.“ Das war sie schon wegen der zahlreichen Seitenprojekte nicht, die sie in den fünf Jahren nach ihrer letzten Soloplatte betrieb. So spielte sie die Gitarre in der Begleitband von OLLI SCHULZ, komponierte mit GET WELL SOON den Soundtrack für die TV-Talkshow “Schulz und Böhmermann“ und trat 2016 in dem Duo KEøMA beim ESC-Vorentscheid an. Zudem veredelte sie 2017 mit ihrer Stimme auch die Hit-Single “Wenn Du liebst“ von CLUESO, mit dem sie auch das ganze Jahr über auf Tour war.

“Bad Behaviour“ heißt ihr neues Album, das im Februar 2018 erscheint; man kann darauf sämtliche Qualitäten ihrer Musik wiederfinden. Und merkt doch zugleich, wie KAT FRANKIE erneut einen Schritt weitergegangen ist: So furchtlos hat sie die “dunklen“ und die “hellen“ Seiten ihrer Musik noch niemals ineinander verspiegelt; so viele Überraschungen gab es bei ihr noch nie zu hören. „Ich wollte nicht mehr melancholisch sein, nicht im Geringsten: Diese neue Platte ist für mich eine Platte der Freude, ich wollte ein bisschen obnoxious sein … dafür gibt es irgendwie kein gutes deutsches Wort…“

Tourdaten 2018:

04.03. Dresden – Scheune Kulturzentrum

05.03. Frankfurt – Brotfabrik

06.03. Stuttgart – club CANN

11.03. München – Ampere

13.03. Würzburg – Café Cairo

14.03. Leipzig – UT Connewitz

15.03. Göttingen – Musa

16.03. Erfurt – Franz Mehlhose (Ausverkauft)

17.03. Münster – Gleis 22

20.03. Köln – Kulturkirche

21.03. Hannover – Pavillon

22.03. Hamburg – Mojo Club (Hochverlegt)

23.03. Bremen – Lagerhaus

24.03. Rostock – Helga‘s Stadtpalast

27.03. Berlin – Volksbühne

28.03. Berlin – Volksbühne

17.04. Erfurt – Halle 6 (Zusatzshow)

Festivals 2018:

25.-26.05.18 Neustrelitz – Immergut Festival

1.-02.06.18 Hamburg – Elbjazz

01.-04.08.18 Luhmühlen – A Summer’s Tale

03.-05.08.18 Dangast – Watt En Schlick Fest

28.-30.09.18 Dortmund – Way Back When

