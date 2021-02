Kings Of Leon veröffentlichen Video zum neusten Song “Echoing”

Die mehrfach mit Platin und dem Grammy ausgezeichnete Rockband Kings Of Leon hat heute Nacht das offizielle Musikvideo zu ihrem kürzlich veröffentlichten Track „Echoing“ veröffentlicht. „Echoing“ ist ein weiterer Vorbote aus dem mit Hochspannung erwarteten, achten Studioalbum „When You See Yourself“, das am 5. März erscheinen wird.

Die dynamische Schwarz-Weiß-Optik des Videos spiegelt auf eindrucksvolle Weise die Energie des Songs wider. Consequence of Sound beschrieb den Song als “angespannt und lebendig“ zugleich und bezog sich dabei insbesondere auf „angsteinflößende, unberechenbare Riffs“ – ein Vibe, der sich auch durch das komplette, frisch veröffentlichte Video zieht.

Das offizielle Musikvideo zu „Echoing“ könnt ihr euch hier ansehen: