Kings Of Leon veröffentlichen Visualizer zur Single „100,000 People“

Die mit einem Grammy und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband KINGS OF LEON hat am letzten Freitag offiziell die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten achten Studioalbums “When You See Yourself” angekündigt, welches am 5. März 2021 bei RCA Records erscheinen wird (hier unsere News dazu). Die Leadsingle “The Bandit” wurde letzten Donnerstag mit einem begleitenden Musikvideo veröffentlicht, das den akustischen und visuellen Ton des Albums vorgibt. Die Single wurde zusammen mit dem zusätzlich Track “100,000 People” released, welcher als B Seite von „The Bandit“ gesehen werden soll. Aufgenommen in den berühmten Blackbird Studios in Nashville und produziert vom Grammy-Preisträger Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), katapultiert das Album Kings of Leon ins Jahr 2021 mit einer modernen Evolution ihres Sounds.

Heute erscheint zur Single „100,000 People“ ebenfalls ein Video und außerdem hat die Band noch ein Video veröffentlicht, in dem sie zeigen wie sie einigen wenigen Fans mitgeteilt haben, dass es neue Musik geben wird. Die beiden äußerst charmanten Videos könnt ihr hier sehen:

