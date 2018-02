QUELLE » netinfect

ARTIST » Konstantin Wecker

LABEL » Alive

netinfect

Im Juni 2017 startete Konstantin Wecker seine Jubiläumstour „Poesie und Widerstand“ mit fünf fulminanten Auftritten im jeweils restlos ausverkauften Circus Krone. Jetzt kann man mit der gleichnamigen Live-DVD (VÖ 16.02.2018) diese fast dreistündigen Konzerterlebnisse anlässlich Konstantin Weckers 70. Geburtstag auch zuhause genießen. Hochkarätige Ehrengäste machen die Aufnahmen, zu der der Bayerische Rundfunk den brillanten Ton beisteuerte, zu einem wahren Juwel für Augen und Ohren. Unter anderem gaben sich an dem Abend das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie unter der Leitung von Mark Mast, der sizilianische Cantautore Pippo Pollina, der Liedermacher Dominik Plangger aus Südtirol sowie das österreichische Spring String Quartett die Ehre.

Zu hören und sehen sind auf der DVD, die mit dem exklusiven Bonusmaterial eine Laufzeit von nahezu fünf Stunden hat, auch Konstantin Weckers langjährige Bühnenpartner Jo Barnikel am Klavier und Fany Kammerlander am Cello. Mit dabei sind auch die Gitarristen Jens Fischer und Severin Trogbacher sowie der Perkussionist Wolfgang Gleixner.

In dem aktuellen Programm „Poesie und Widerstand“ nimmt der Münchner Musiker seine Gäste mit auf einen Streifzug durch sein über 50-jähriges Schaffen. Die Tournee führte den nimmermüden Liedermacher durch nahezu 50 Städte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Doch genug war Konstantin Wecker und seinen Anhängern noch nie genug. Aufgrund der großen Nachfrage stehen schon jetzt zahlreiche Zusatzkonzerte 2018 fest.

