QUELLE » Knittel PR

ARTIST » K's Choice

LABEL » earMUSIC, edel records

Knittel PR

Zum 25-jährigen Bandjubiläum veröffentlichten K’s Choice am 21. April via earMUSIC das ihre gesamte Bandgeschichte umspannende Album „25“ mit all ihren großen Hits und einer Neuaufnahme von „Not An Addict“ featuring Skin von Skunk Anansie.

K’s Choice aus Belgien sind definitiv eine der wichtigsten und prägendsten europäischen Indie-Rock-Bands der 90er Jahre bis heute. Mit Hymen wie „Not An Addict“ oder „Weak“ haben die Geschwister Sarah & Gert Bettens unvergessliche und zeitlose Ohrwürmer geschaffen. Über die Jahre erreichten sie unzählige Top 10 Alben-Platzierungen, landeten auf Platz #1 in Belgien und wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Tatsächlich, ganze 25 Jahre! 2017 feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum und ist noch immer voller Tatendrang, vielleicht mehr als jemals zuvor.

2017 ist die Band auf großer Tour. Hier die Termine für den deutschsprachigen Raum:

06.11.2017 Zürich – X-TRA (CH)

07.11.2017 Dornbirn – Dornbirn Conrad Sohm (AUT)

08.11.2017 Wien – WUK (AUT)

10.11.2017 Frankfurt a.M. – Batschkapp

11.11.2017 München – Technik Kulturfabrik

12.11.2017 Berlin – Lido

13.11.2017 Knust – Hamburg

Hier ist das neue Video mit Skin:

Unsere K's Choice Empfehlung

25 K's Choice, 25

Earmusic (Edel)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 25.04.2017 um 23:02 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu K's Choice

Bestseller Nr. 1 25 K's Choice, 25 - Earmusic (Edel) - Audio CD Bestseller Nr. 2 The Phantom Cowboy K's Choice, The Phantom Cowboy - Sony Music Entertainment (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 3 The Essential K S Choice, The Essential - Sony Music Entertainment - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 24.04.2017 um 21:33 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API