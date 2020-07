Kylie Minogues neues Album “DISCO'” wird am 6. November diesen Jahres veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

Die neue Single “Say Something” ist der erste Titel von Kylies 15. Studioalbum. Der von Biff Stannard, einem langjährigen Mitarbeiter, produzierte Song im Disco-Format enthält einen besonders ergreifenden Text für die Welt im Jahr 2020: “We’re a million miles apart in a thousand ways….Love is love it never ends, can we all be as one again?” (Wir sind auf tausend Arten eine Million Meilen voneinander entfernt.. Liebe ist Liebe, sie endet nie, können wir alle wieder eins sein?)

“DISCO” ist das erste neue Album seit ihrem 2018 erschienenen Album “Golden”, das sowohl in Großbritannien als auch in Australien auf Platz 1 landete. Insgesamt waren Kylies Singles über 300 Wochen lang in den offiziellen britischen Single-Top 40 der Charts vertreten, und sie hat weltweit mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Kylie hat mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter drei BRIT Awards, zwei MTV Music Awards und einen Grammy. Ihr Auftritt in Glastonbury 2019 war der meistgesehene TV-Moment in der Geschichte des Festivals.

Die visuellen Konzepte für “DISCO” wurden von Kylie mit der Kreativdirektorin Kate Moross und der Videoregisseurin Sophie Muller erstellt. Der neue Song “Say Something” ist ab heute hier erhältlich. Weitere Einzelheiten zu “DISCO” werden demnächst bekannt gegeben.