ARTIST » Lauv

Der 23 Jährige Independent-Sänger, Songwriter und Produzent Lauv veröffentlich mit „Getting Over You“ einen weiteren Track seiner sich stetig weiter entwickelnden Playliste “I met you when I was 18”. „Getting Over You“ klingt wie der Versuch, einen in jüngerer Zeit entstandenen Herzschmerz zu überwinden. Mit eisigen Beats und warmen Synthies sowie Lauvs Stimme, die sich in Melodiefragmente gegen die perfekt aufeinander abgestimmte Produktion bricht, ist der Track ein weiterer Beweis für Ari Leffs Talent als Sänger und Produzent.

Lauv über den Song: „I’ve been playing this song live for awhile & it means a lot to me, so i’m excited to finally officially share it with the world. Getting over you lands toward the end of IMYWIW18 (although I won’t promise it’s the end cause I write A LOT of sad songs). And it’s basically about that feeling after a breakup where you think you might literally never get over it, and so you’re living what feels to be an endless cycle of self-destruction, loathing, and emptiness.“

Lauvs Veröffentlichungen haben gemeinsam über 700 Millionen Streams generiert, wobei „I Like Me Better“ und „The Other“ den Großteil von 475 Millionen Streams ausmachen. Lauv feierte kürzlich seine US-TV Premiere mit einer Performance in der legendären Jimmy Kimmel Show.

Lauv fand zudem während seiner Tour Zeit, um in den MTV Studios vorbei zu schauen und in deren wöchentlichen Show TRL aufzutreten. Lauv wird weiterhin ausgiebig durch Nordamerika und Australien touren, bevor er am 16. April im Manchester Deaf Institute und am 17. April in der Londoner O2 Islington Academy seine ersten Headlineshows spielt – beide sind nun auch ausverkauft. Deutsche Tourdaten unten.

Im Rahmen seiner sich stetig entwickelnden „I Met You When I Was 18“ Playlist veröffentlichte Lauv kürzlich auch „Easy Love“, „Paris In The Rain“ und steuerte seinen Gesang zu DJ Snakes Single „A Different Way“ bei. Lauv hat zudem an Cheat Codes & Demi Lovato’s US Top 10 Hit-Single „No Promises” mitgeschrieben sowie den Track co-produziert und war als Songschreiber an “Boys” von Charli XCX (“Best New Track” – Pitchfork) beteiligt. „I Like Me Better“ hat mittlerweile Platin Status in 6 Ländern (u.a. USA und Deutschland) sowie Goldstatus in etlichen anderen Ländern.

Live:

23.04.18 Köln, Stollwerck

24.04.18 Berlin, Columbia Theater

