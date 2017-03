QUELLE » Belle Music

Louka, die es vor zwei Jahren nach Berlin-Wedding verschlug, hat eine dieser Stimmen, die man nur einmal zu hören braucht — und danach nie wieder vergisst. Sie singt ihre eigenen, beobachtenden Texte in deutscher Sprache, vor allem aber ist ihre Phrasierung, ihr Vortrag einzigartig. Ihrer gesanglichen Performance, die wirkungsvoll von Beats getragen und in minimalistische Pop-Arrangements gebettet ist, kann man sich daher nur sehr schwer entziehen.

Damit ist Louka ein Glücksfall in der deutschsprachigen Popmusik. Auch wenn sie Stein und Bein schwört, dass die herausragenden Bands der NDW keinesfalls für ihre Musik Pate gestanden haben, so knüpft sie doch an das Emotional-Spielerische, an das Prinzip des Authentischen im Künstlichen, überhaupt an eine ernsthafte Leichtigkeit an, für die NDW-Bands wie Ideal, Grauzone oder Spliff einst gestanden haben. Tatsächlich glaubt LOUKA an die alte Maxime in der Kunst, dass die Wirklichkeit wichtiger ist als die Wahrheit, dass das authentische Ich hinter einer konstruierten Identität zurücktritt.

Dabei werden bei Louka auch musikalisch unglaubliche Spielräume geöffnet. In ihren Songs singt sie über Begegnungen, Liebe, Trennungen, Freundschaften, Identitätsfindung und Erlebnisse im wunderbaren Königreich der Träume. Ganz eigene, sparsame Beats, funky-minimalistischen Gitarren-Licks und eigenwilligen Synth-Melodien machen die Klangwelt um Loukas Stimme sofort wiedererkennbar.

Es sind immer und immer wieder Loukas bizarr-inspirierten Wortcollagen, die den Hörer in den Bann ziehen. In dem Titeltrack ihrer, am 03.02.2017 bei Four Music erschienenen, Debüt-EP „Flimmern“ etwa singt sie zum minimalistischen Stakkato eines Elektrodisko-Beats: „So nah dran / Wolken aus Atem / Euphorie ist die Energie, die meine Gedanken in Bewegung übersetzt / Und es flimmert, es flimmert, es flimmert unter meiner Haut / Es treibt, treibt, treibt uns voran“.

Zweifellos haben wir es hier mit einer Sängerin zu tun, die zwar erst am Anfang steht, aber bereits jetzt eine eigene Stimme und eine eigene Agenda hat. Louka sagt, sie sei sich dessen völlig bewusst, den denkbar ungünstigsten Moment gewählt zu haben, um als Newcomer Musik zu machen. Das halte sie aber nicht davon ab, jetzt erst recht ihren Weg zu gehen. „Ausgetretene Pfade führen nirgendwo mehr hin. Ich habe am Theater in Zürich gearbeitet, habe dort mit Musiken die Theatermusik für ‘Alice im Wunderland’ aus übereinandergeschichteten Stimmen komponiert.“

Und so schließt sich der Kreis: Dramaturgisch geschickt platzierte Sound-Spielereien spiegeln die ansonsten vorherrschende Reduktion auf das Wesentliche, und darin liegt die Kraft von Louka. Und vielleicht wirken ihre Songs auch gerade deshalb so emotional auf den Hörer, weil sie ihre eigenen Gefühle über Bande spielt, andere, sprich: Zitate, für sich sprechen lässt.

Tourdaten:

27.03.2017 Köln – Yuca

28.03.2017 München – Kranhalle

29.03.2017 Berlin – Grüner Salon

30.03.2017 Hamburg – Kleiner Donner

22.04.2017 Stade – Hanse Song Festival

