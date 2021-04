Mads Langer: Ein Song, der dich doppelt so lebendig fühlen lässt

Mit seiner neuesten Single, “Hanging With You” (dt. „Mit dir abhängen“), erinnert uns das musikalische Multitalent Mads Langer an etwas, das wir derzeit am meisten vermissen: Abhängen, rumhängen, sich einfach sehen.

“Hanging With You” ist die erste Single eines Albums, das in Vorbereitung ist, und sie ist das Ergebnis von Mads Langers eigener Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, als Künstler unbekanntes Neuland auszukundschaften. Und eindeutig auch eine Sehnsucht danach, mit dem eigenen Ausdruck und neuartigen Verbindungen zum Publikum zu experimentieren.

Mit seinen einprägsamen Riffs, seinem verführerischen Groove und Mads Langers intensiver Stimme wird “Hanging With You“ zu einem lächelnden Popsong. Ein optimistisches Vorspiel zu den helleren Tagen, die vor uns liegen. Eine Art Song, der dazu verführt, seinen optimistischen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Zu lachen. Aus voller Kraft zu leben. Die Sommernächte in Partys zu verwandeln. Sich neuen Freundschaften zu öffnen. Aus dem Tanz einen Flirt werden zu lassen. Und vielleicht – aus Freundschaft Verliebtheit werden zu lassen.

Bald ist der Sommer da. Halte durch. Bald werden wir zusammen abhängen: “Hanging With You”.