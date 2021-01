Maite Kelly mit neuer Single “Einfach Hello” – Videopremiere

Mit ihren Liedern transportiert sie seit vielen Jahren die wichtige Botschaft, dass nur die Liebe uns leben lässt. Mutig und selbstbewusst lebt sie uns vor, gewisse Risiken einzugehen und neue Abenteuer zu wagen – verbunden mit dem festen Glauben daran, dass eine neue Liebe wie ein neues Leben ist. In ihren Texten haben Gefühle niemals Schweigepflicht. Und auch zu emotionalen Herausforderungen hat sie nie Nein gesagt. Doch in schwierigen, ungewissen Zeiten wie diesen, in denen wir uns in einem Zug nach Nirgendwo wähnen, sehnen wir uns alle nach wohltuender Leichtigkeit.

Aus dieser Stimmung heraus schickt Maite Kelly mit ihrer neuen Single ein „Einfach Hello“ (VÖ: 08.01.) in die Welt hinaus.

Mit Hilfe von Zitaten aus knapp 30 legendären Schlager-Hits, die ihr eigenes Leben und das ihrer Fans entscheidend geprägt haben, liefert die erfolgreiche Singer-Songwriterin den Beweis, dass Musik verbindet. Eine Hommage an die Schlagerkultur und deren bedeutendste Künstler – von Roy Black über Jürgen Marcus und Roland Kaiser bis hin zu Andrea Berg. Charmant und augenzwinkernd. Voller Esprit gepaart mit einem Hauch Süffisanz. Im typischen Maite-Style produziert und doch so überraschend. Dieser Vorbote ihres kommenden Albums „Hello!“ (VÖ: 09.04.) verspricht einen mitreißenden Start ins neue Jahr 2021 und hat das Zeug zu einer Frühlingshymne, die vor ansteckender Gelassenheit nur so strotzt.

Nach ihren beiden vergangenen Erfolgsalben „Sieben Leben für dich“ und „Die Liebe siegt sowieso“ spricht Maite Kelly ihren Kolleginnen und Kollegen aus der deutschsprachigen Musik-Branche nun ihr ganz persönliches, tief empfundenes Dankeschön in Form dieser musikalischen Hommage aus. Denn „Einfach Hello“ stellt all die Songs ins Licht, die letztendlich der Auslöser dafür waren, dass sie eines Tages deutsche Lieder geschrieben hat. Die Entscheidung sollte goldrichtig sein, wie ihre mit Platin und Gold ausgezeichneten Schlager-Alben sowie ihren anderen Künstlern auf den Leib geschriebenen Kompositionen und Lyrics untermauern.

Mit der Idee, das Cover zu „Einfach Hello“ vom Hintergrund über das Kostüm bis hin zum Mikrofon ganz in Weiß zu halten, unterstreicht Maite den klaren und lebensbejahenden Gedanken hinter dem Songtitel, der ihr spontan und mitten in der Nacht in den Sinn gekommen war. In einer Zeit, in der vieles anders ist und sich die Werte verschieben, möchte sie den Schlager-Fans und Musik-Liebhabern nichts weniger als Lebensfreude schenken.

Eine Frau, die mitten im Leben steht und bei sich angekommen ist. Mit großer Überzeugung singt Maite Kelly heute: „Sieben Brücken müssen wir nicht geh’n. Wer Liebe lebt, der wird sofort versteh’n.“ Ein Motto wie gemacht für dieses besondere Lied, das gleichermaßen zum Mitsingen und zum Schwelgen in Erinnerungen animiert. Manchmal braucht es eben nicht mehr als zwei Worte, um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Einfach Hello“ …