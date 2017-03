QUELLE » promotion werft

40 Mio Plays bei Spotify und Spotify Spotlight Artist 2016, zahlreiche Live Performances in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ganz vorne auf den Bühnen der großen Festivals wie „Sonne Mond Sterne“ und „Lollapalooza“, sowie Top 60 in den Airplaycharts – das Jahr 2016 lief für Marcus Layton mehr als gut. Nach seinem Sommerhit „Cold in California“ erscheint jetzt seine lang ersehnte neue Single „You Got Me“. Der Track überzeugt mit treibenden Beats zu tropischen Klängen und zwingt einen, sich sofort zum Rhythmus zu bewegen. In dem Gute-Laune-Song geht es zudem um das schönste Thema der Welt, natürlich die Liebe. Es ist eine klare Message, das Ja zum Leben und der Liebe. Aber genau das macht “You Got Me” so verdammt eingängig, ein echter Ohrwurm eben.

„You Got Me“ ist bereits die dritte Single des Berliner Produzenten und auch mit dieser Nummer beweist Marcus wiederholt, dass er das außergewöhnlich hohe Niveau seiner Songs halten kann. “Mir ist Songwriting im klassischen Sinne unglaublich wichtig”,sagt Marcus. “Jeder Song ist für mich besonders, wie ein eigenes Baby, das erst klein und zerbrechlich ist, und dann mit der Zeit laufen lernt.” Als Fundament für seine Tracks dienen Marcus elektronische Dance Beats, die dann aber auf einzigartige Weise mit Elementen aus Pop, Soul und dem “Feel-Good”-Sound des Mainstream kombiniert werden.

Marcus lotet in seinen Songs stets die Grenzen verschiedener Genres immer wieder auf’s Neue aus. Dabei hat er keine Angst, neue Wege zu gehen, sondern beweist ein eindrucksvolles Gespür dafür, neue Sounds zu kreieren und dabei trotzdem seinem eigenen Stil treu zu bleiben und diesen weiterzuentwickeln. Der begabte Sound-Tüftler nutzt jede freie Minute, um an neuen Ideen und Melodien zu arbeiten und ist Produzent im klassischen Sinne: er holt das Beste aus sich und seinem Umfeld heraus. Fest steht, man wird noch viel von Marcus Layton hören, also Regler auf Anschlag und tanzen bitte!

