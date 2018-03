Marey – Album „Save Animals Eat People“

QUELLE » promotion werft

ARTIST » Marey

promotion werft

Die Entstehung von MAREY war ein glücklicher Zufall und einer jener Momente, die ein Leben völlig verändern. Kennengelernt haben sich Aurèle Louis und Maryam Hammad im September 2014 in einem Jazzclub. Wie im Kino, nur mit dem Unterschied, dass sie alleine auf der Bühne stand und er hinter dem Mischpult. „Es war ein bisschen wie in einem Tagtraum, das Publikum war ganz still und es gab eine Art fühlbare Spannung in der Luft. Es ist etwas, das während unseren Konzerten immer wiederkehrt. In der Tat ist diese besondere Atmosphäre, diese fast religiöse Stille des aufmerksamen Zuhörens ein Markenzeichen der meisten Shows des Duos MAREY, in all seinen Formationen, fesselt sein Publikum. „Es sind unsere Lieder, die das „verlangen“, wir spielen keine festliche Musik.

Ob im Duett oder mit der ganzen Gruppe, es erfordert ständige Aufmerksamkeit von uns und dem Publikum. Aber das kommt alles natürlich, wir lassen uns von dieser Musik mitreißen, manchmal ruhig und melancholisch, manchmal wütend. „Unsere musikalische Linie hat sich seit unserer ersten EP, die damals eher Pop war, sehr weiterentwickelt.

Mit „Save Animals Eat People“ (Album-VÖ: 02.02.2018) hatten wir die Zeit genau das vorzubereiten was wir wollten. Das Album ist eine Reise, die mit einer relativ positiven Note beginnt und dann tiefer in eine dunklere und gequältere Welt eintaucht.

“Die Gruppe zeichnet sich durch unkonventionelle Arrangements und Instrumentierungen aus, Gitarren und Drums neben einem Cello, Synths und einer Sitar (auf dem Album von Al Comet von Young Gods gespielt). „Elektro-Pop und voll-gesampelte Musik stören uns. Alles ist furchtbar standardisiert und so angepasst, um möglichst erfolgreich zu sein. Wir versuchen uns von diesem Geschäft eher zu distanzieren.“

Das Gleiche gilt für die Sprache: „Auch wenn die meisten Stücke auf Englisch sind, scheint es uns wichtig, auch in unseren Muttersprachen zu schreiben, Deutsch für Maryam und Französisch für Aurèle. Zweisprachigkeit ist Teil unserer Identität.“

Hier das bezaubernde Video zu „Save Animals Eat People“:

Unsere Marey Empfehlung

Save Animals Eat People Marey, Save Animals Eat People

Deepdive Records (Edel)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 3.03.2018 um 14:53 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Marey

Letzte Aktualisierung am 3.03.2018 um 14:53 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API