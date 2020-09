„You Live And You Learn“ birgt die perfekte Lebensweisheit in sich:

Wenn du die Dinge aus dem richtigen Blickwinkel betrachtest – ganz egal, welche Herausforderungen dir das Leben auch stellen mag, welche Schwierigkeiten du auch ertragen musst, in wie viele Teile dein Herz auch zerbricht – dann kannst du nicht verlieren. Weil du entweder gewinnst oder etwas dazu lernst. Und wenn du etwas lernst, dann hast du gewonnen. Und darum gewinnt Maria Mena immer.

Und wir gewinnen auch: denn Marias Magie ist, dass sie keine Angst hat, ihre Erfahrungen, ihren Liebeskummer und ihre Fehler ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Sie taucht in sie ein und – so schmerzhaft das auch sein mag – lernt von ihnen. Genau wie wir.

Und indem sie ihre Wahrheit, ihre Verletzlichkeit und ihre Stärke mit uns teilt, zeigt uns Maria Mena, dass dies der Weg ist, wie wir uns weiter entwickeln und wachsen. Sie erinnert uns daran, dass wir alle leben und wenn wir Glück haben, auch dazulernen. Genau darum geht es in der neuen Single „You Live and You Learn”.

„You Live And You Learn“ ist die letzte Single aus dem sehnlichst erwarteten, kommenden neuen Maria Mena-Album. Mit der ersten Single „Not Ok“ beendete Maria ihr fünfjähriges „Schweigen“ und bescherte ihren Fans auf der ganzen Welt ein wahrhaftiges Geschenk. Der Song verzeichnete zwei Millionen Streams und war der perfekt Start für alles, was demnächst kommen wird.