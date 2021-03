Marillion: besonderes Livealbum “With Friends At St David’s”

Am 28. Mai veröffentlichen Marillion ihr neues Live-Album “With Friends At St. David’s”, aufgenommen im November 2019 in Cardiff. Die Vorgeschichte dieses Albums fand ihren Anfang in der Kooperation der Band mit “In Praise of Folly”, einem Streichquartett mit dem sie das Album “With Friends From The Orchestra” 2019 aufnahmen. Unterstützt wurden sie dabei noch von Sam Morris (Horn) und Emma Halnan (Querflöte) und erschufen so ein beeindruckendes Album mit Neuinterpretationen von vielen geschätzten Marillion-Stücken.

Im gleichen Jahr gingen Marillion mit diesen besonderen Songs auf Tour, fügten der Setlist sogar noch einige Highlights wie “Gaza” und “Zeperated Out” hinzu und präsentierten sich so in einem völlig neuen Licht.

Mit “With Friends At St David’s” wartet die Band nicht nur mit einer visuellen und akustischen Glanzleistung auf, sondern zeigen auch, dass durch das Überqueren musikalischer Grenzen wunderbare Freundschaften entstehen können, die Genres überwinden. Mit der DVD und Blu-Ray kann man noch tiefer in die Welt von Marillion eintauchen: diese zeigen die bisher unveröffentlichte Dokumentation “Making Friends”, welche die Band bei den Studioarbeiten zu “With Friends From The Orchestra” begleitet.

Dieses Album wird das Warten auf das neue Studioalbum etwas verkürzen. Der Nachfolger vom anerkannten Charterfolg “F*** Everyone And Run (F E A R)” wird von Marillion-Fans bereits sehnsüchtig erwartet.

Steve Hogarth zur Tour und zum Album: “Das war vielleicht unsere Lieblings-Tour bisher. Sie bot uns die Gelegenheit, von Zeit zu Zeit innezuhalten und uns darin zu verlieren, wie sechs “klassische” Musiker die wundervollen Arrangements unseres Produzenten Mike zum Leben erwecken. Das hat wirklich eine andere emotionale Ebene und oft auch eine spielerische Freude an unserer Musik erzeugt.”

“Seasons End”, ursprünglich 1989 auf dem gleichnamigen Album erschienen, ist der erste Song, der von diesem Album enthüllt wird. Das offizielle Musikvideo gibt einen exklusiven Einblick in diesen besonderen und emotionalen Abend am 16. November 2019 während der “Friends From The Orchestra”-Tour.

TRACKLIST

01. Gaza

02. Beyond You

03. Seasons End

04. Estonia

05. The Hollow Man

06. The New Kings

07. The Sky Above The Rain

08. Zeperated Out

09. Ocean Cloud

10. Fantastic Place

11. This Strange Engine

VIDEO BONUSMATERIAL

01. Man Of 1000 Faces (Live In Paris)

02. Estonia (Promo Film)

03. You’re Gone (Live In Kensington) – nur auf Blu-ray

04. Power (Live In Kensington) – nur auf Blu-ray

05. A Collection (Live In Kensington) – nur auf Blu-ray

06. Making Friends (Documentary) – nur auf Blu-ray