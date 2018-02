Die Dresdner Songwriterin und Jazz-Pop Chanteuse Marion Fiedler hat ihre neue Single „Good Morning“ veröffentlicht. Der Song stammt vom ihrem Album „Rolling On“, das am 02. Februar erscheinen wird.

Was die Künstlerin zum Album sagt: „Mit Good Morning verbinde ich diese nagende Sehnsucht, die man verspürt, wenn man eine Fernbeziehung führt. Man denkt dauernd an den anderen, und wie es wäre wenn man ihm jeden Morgen Guten Morgen sagen könnte. Das Lied ist aber recht poetisch geschrieben und kann auch einfach als fröhlicher Guten-Morgen-Gruß interpretiert werden, das habe ich mit Absicht so über die Metaphern austachiert, dass es auch ein fröhlicher Start in den Tag sein kann. Denn jeder sehnt sich nach irgendwas, irgendwen. Auf alle Fälle schlummert eine kleine Sache, die ich für mich entdeckt habe und für sehr wertvoll halte, im Lied: wer mit anderen und Schwung in den Morgen startet, hat mehr vom Tag.

Das Lied habe ich während einer morgendlichen Etappe auf einer Fahrradtour in Frankreich geschrieben, wo ich über ein paar Wochen mit meinem Hund im Fahrradanhänger von Basel in die Provence und nach Toulouse unterwegs war. Ich hatte wie immer meine Reisegitarre mit, und in den Wochen entlang des Weges performt und Lieder geschrieben. Good Morning ist auf der Lenkertasche meines Fahrrades entstanden, weil ich gerade dann bereits eine gute Stunde gegen einen richtig heftigen Gegenwind ankämpfen musste. Mein Hund hatte sich ablehnend in den Anhänger gekuschelt, und dann fing es auch noch an zu regnen. Meine Laune war aber trotz alledem ganz gut, und ich beobachtete die Energie um mich. Die Wolken im Lied, die Ideen um die Kraft der Natur und wie wir Menschen eben strampeln müssen wenn es kräftig windet finden genauso Eingang im Lied wie die Emotionen die ich in dem Moment spürte- eine Energie, eine Sehnsucht, und die Freude am turbulent wirbelnden Morgen um mich herum. Der Song schrieb sich dann binnen von einer Viertelstunde, und länger hätte es auch nicht dauern dürfen, da kurz darauf ein Schauer niederging.“

Auf der Bühne, aber auch in anderen Belangen ist Marion ein unermüdliches, mitreißendes Energiebündel und dabei eines der besten Beispiele, dass man als Songwriterin heute Musik nicht mehr unbedingt auf herkömmlichem Wege veröffentlichen muss. Ein großer Teil ihres Schaffens passiert fast in Echtzeit in den sozialen Medien, wo ihr inzwischen 60000 Menschen auf Twitter folgen. Gerade erst schickte sie eine ihrer Songsammlungen unter dem Titel „Can I Ride In Your Backpack?“ in Form von 500 sorgsam handverpackten CDs quasi von Rucksack zu Rucksack um die Welt. Die Orte, an denen sie gehört werden, kann man im Internet über Reaktionen auf ihrer Website nachvollziehen.

Das erzählte Marion uns zum Video:

„Wie ihr seht war ich für das Video zu GOOD MORNING an verschiedenen Orten. Dem Regisseur Uwe Nadler und seinem Team um ‚Ravir Film Dresden‘ ist es, wie ich finde, toll gelungen diese Orte für den Song durch Match Cuts miteinander zu verbinden. Dadurch öffnet sich der Raum, und deutet neben einem fröhlichen ‚Guten Morgen‘ auch die Geschichte einer Long-Distance-Realtionship Sehnsucht an, die ich im Lied besinge. Der Dreh hat total Spaß gemacht! Ich habe im Auto für alle ein Buffet gehabt. Der Dreh mit Pferd war besonders cool, da ich gerne reite. Und weder der Hund, noch das Pferd waren von der fliegenden Drohnenkamera beeindruckt.“

Ab Februar geht Marion Fiedler auf Tour:

02.02.2018 (DE) Freiberg, Tivoli

03.02.2018 (DE) Leipzig, Villa Rosenthal

04.02.2018 (DE) Dresden, Groove Station

07.02.2018 (DE) Pirna, Uniwerk

20.02.2018 (DE) Berlin, Fabriktheater Moabit

21.02.2018 (DE) Hamburg, Pooca Bar

22.02.2018 (DE) Köln, Kulturcafe Lichtung

23.02.2018 (DE) Mainz, Cafe Genuss

24.02.2018 (DE) Karlsruhe, Hemingway Lounge (vormittags)

24.02.2018 (DE) Stuttgart, JazzClub Kiste (abends)

09.03.2018 (DE) Kamenz, Bowlingcenter

10.03.2018 (DE) Bautzen, Adventgemeinde

11.03.2018 (DE) Radebeul, Villa Sorgenfrei

05.05.2018 (DE) Bautzen, Steinhaus (Kneipenfest)

27.05.2018 (DE) Bautzen, Stadtfest

01.06.2018 (DE) Dippoldiswalde

03.06.2018 (DE) Oederan, Open Air

18.08.2018 (DE) Seida bei Frauenstein

