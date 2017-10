Mit „Der Junge, der rennt“ ist Max Giesinger oben angekommen: über 74 Wochen in den Album-Charts, Gold Auszeichnung, Preise wie die 1LIVE Krone, den MTV Europe Music Award oder den Live Entertainment Award für die „Beste Clubtour des Jahres“. Tausende Menschen können die Texte seiner Songs mitsingen, die Hit-Singles „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Roulette“ laufen in Dauer-Rotation bei den Radiosendern und wurden ebenso mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Der junge Mann, der vor drei Jahren noch per Crowdfunding sein erstes Album finanziert hat, gehört heute zur A-Liga der deutschsprachigen Musiker. Die LIVE Version seines Albums „Der Junge, der rennt“ zeigt auf einer CD und einer DVD, wie intensiv diese Phase für ihn als Musiker und Mensch war. Sie vereint Live Konzert und Dokumentation miteinander und enthält 120 Minuten Videomaterial, das beeindruckt, sehr persönliche & private Einblicke gibt, Geschichten erzählt und wieder zurückversetzt mitten ins Konzertgeschehen.

Denn das ist es, was Max Giesinger antreibt und weiterbringt: die Leidenschaft auf der Bühne zu stehen, seine Songs zu spielen und die unmittelbare Nähe zu seinen Fans zu spüren. Auf der LIVE Version wurde ein ganz besonderer Moment festgehalten: der Open Air Sommerabschluss von Max Giesinger & seiner spielstarken Band im ausverkauften Stadtpark Hamburg, die bis dato größte eigene Show! Ganz nah dran an Max & Band, kann man die wahnsinnige Live-Energie erleben, mitten drin sein. In Kontrast dazu steht die Dokumentation: Raus aus der Menschenmenge, zurück in die Stille. Max in einer Extremsituation, wie er die Zugspitze erklimmt und reflektiert, einen Gang zurückschaltet, Geschichten erzählt.

Diese Stimmung passt zu seiner vierten Single „Nicht so schnell“, die er gerade rausgebracht hat und in der er ebenso recht nachdenklich reflektiert. Die LIVE Version ist sowohl ein Dankeschön und eine Erinnerung für alle Fans, die bei einem seiner über 300 Konzerten in den letzten zwei Jahren dabei waren, als auch für jeden, der Max & Band noch nie live erlebt haben und dies hiermit nachholen möchten.

Das Live-Album (CD /DVD) erscheint am 24.11.

