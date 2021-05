Michael Altrogge: Der Altrocker erscheint “Barfuß zum Duell”

Der Lichtjahre in die Musik abgetauchte Altrocker Altrogge ist wieder in der zeitgenössischen Musikwelt aufgetaucht mit einigen Kostproben seines klangreichen Schaffens, nachzuhören in seinem aktuellen Album “Barfuß zum Duell“ (VÖ: 07.05.21). Nach Rücksprache mit diversen KulturstaatssekretärInnnen und Vertretern des Ministeriums für musikalische Sicherheit und politische Korrektheit ist das mehrfach zensierte Werk nun mit Bedenken freigegeben für die öffentliche Begutachtung und gefällige Benutzung.

Altrogge war jahrelang Keyborder bei Bleibtreu Revue und Initiator, Keyboarder und Sänger der Kultband Anonym sowie Songlieferant für unterschiedliche Musikgenres samt SängerInnen (u.a. Udo Lindenberg), bevor er sich wissenschaftlich betätigt und Studentenköpfe bearbeitet hat. Nachdem er auf diesem Wege von Altrogge zu Dr. Altrogge mutiert ist, hat er sein eigenes Forschungsinstitut gegründet, um Zappa, ZZTop und Zapping als Medienmarktforscher genauer zu ergründen (u.a. für Fritz, Radioeins, MTV, VIVA und Universal).

So hat Altrogge jahrelang sich und seine vielfältigen musikalischen Experimente finanziert und weiter entwickelt. Ein Ausschnitt seines weiteren Daseins als Musiker liegt nun vor. Altrogge spielt auf seinem aktuellen Album „Barfuß zum Duell“ immer noch mit Klavier, Stimme, Band und Electronics unter Beteiligung einiger ausgewählter MusikerInnen. Neben Altrogge hat sich W. Bley-Borkowsky um die Einrichtung der Produktion gekümmert.

Die Songs von Altrogge bewegen sich zwischen ArtRock, Off Pop und Jazz, die Texte zwischen Kant und Comedy: “Wenn ich morgen gestorben wäre”, Kino: “Barfuß zum Duell” und Chroniken des Auf- und Abgangs öffentlicher und privater Personen im Bann von Glaube: “Olivia”, “Jerusalem”, Liebe: “Vergessen” und Hoffnung: “Venceremos” unter Berücksichtigung der Region: “Wir lieben das Land”, Wetter: “Der Regen fällt”, Antike: “Troja” und präziser Ausdrucksweise: “Genau!“.

Hergestellt wurde das Tondokument in der Différance von Berlin und Rügen. Die “Barfuß zum Duell“-Tournee mit Auftaktkonzerten anlässlich der Verleihung der Goldenen Stimmgabel in Berlin im Ostbahnhof ist coronabedingt in eine Unschärferelation geraten. Der neue Ort und die neue Zeit werden bekannt gegeben. Bis dahin müssen die geneigten Hörer und Hörerinnen ihre Ohren putzen und versuchen, zu hören, was sie derzeit leider nicht live sehen und miterleben können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren