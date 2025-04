ROCK MEETS CLASSIC auf der Zielgeraden

Am 3. April startete Rock meets Classic 2025 in Regensburg. Noch bevor dort der erste Vorhang der diesjährigen „Believe In Rock ´n´ Roll“-Tour fällt, verkündet RmC-Produzent Manfred Hertlein heute bereits die Termine für die Konzertreise im nächsten Jahr. Es wird die Letzte sein! Rock meets Classic geht 2026 auf Abschiedstour!

„Die große Ära des Classic Rock geht zu Ende“, erklärt Hertlein. „Auch Rock-Legenden altern, werden krank oder sind bereits von uns gegangen. Es wird somit immer schwerer, ein gewohnt hochkarätiges Feld an legendären, tollen Musikern zu finden und sie und ihre Hits unserem treuen Publikum bei Rock meets Classic live zu präsentieren. Deshalb veranstalten wir 2026 die finale RmC-Tour!“

Der erste Act steht auch schon fest: kein Geringerer als Ausnahme-Künstler Michael Schenker (formerly of Scorpions & UFO) wird virtuos seine Flying V Gitarre einsetzen, um zusammen mit dem RmC-Orchester Mega-Kracher wie „Doctor Doctor“ oder „Lights out“ zu rocken!

Die Abschiedstour beginnt am 7. April 2026 in Frankfurt und umfasst die sieben erfolgreichsten RmC-Städte. Sieben Chancen also, noch einmal – ein letztes Mal – die Faszination des grandiosen, einzigartigen Live-Spektakels live zu erleben!

07.04.2026 – myticket Jahrhunderthalle – Frankfurt am Main

08.04.2026 – bigBOX Allgäu – Kempten

09.04.2026 – Arena Nürnberger Versicherung – Nürnberg

10.04.2026 – Dreiländerhalle – Passau

11.04.2026 – Donau-Arena – Regensburg

12.04.2026 – Olympiahalle – München

13.04.2026 – Saturn Arena – Ingolstadt